Владимиру Путину доверяют только 35% россиян

Сегодня стало известно, что только 35% россиян доверяют в данный момент президенту РФ Владимиру Путину. Это показал январский опрос «Левада-центра». По сравнению с ноябрем 2017 года, до принятия пенсионной реформы, рейтинг доверия президенту упал на 24 п. п. — почти в два раза.
Ранее Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) решил отказаться от электоральных рейтингов Владимира Путина. Считающаяся лояльной к властям социологическая служба ВЦИОМ сообщает, что на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 73,1% респондентов, а когда задаются косвенные вопросы уровень доверия президенту составляет 30,6%.
Как пояснил директор «Левада-центра» Лев Гудков, уровень доверия Путину снижается давно и устойчиво. И этот спад объясняется устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента.
«Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 года: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать», — пояснил Гудков.
Новые цифры соцопроса, показывающие падение доверия к главе государства за два года в два раза, уже начали обсуждать в соцсетях. И люди не сказать, чтобы сильно удивлены. Скорее они считают, что и эти цифры доверия завышены.
К слову, ранее стало известно, что Кремль будет отслеживать уровень доверия к власти. Этот показатель включен в Федеральный план статистических работ. Исследованию подлежит уровень доверия президенту и главам регионов. Эти данные будут готовиться ежегодно к 15 апреля.
А поправки в Конституцию: солидарная пенсия, но вместе с правом президента и зависимого от него Совета Федерации снимать судей? МРОТ не меньше прожиточного минимума, но с ограничением нашего доступа к правосудию? Даже судей Конституционного суда станет почти вдвое меньше. Двойному гражданству во власти путь якобы закроют, но в одном пакете с «Госсоветом», про который примут закон потом, а сейчас – голосовать за кота в мешке. Вместе: и про мёд, и про дёготь в той же бочке.
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