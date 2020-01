Блестящее золото: поверхность Солнца удалось рассмотреть максимально близко

Американские ученые получили фотографии поверхности Солнца с помощью наземного телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), установленного на гавайском острове Мауи. (Благодаря научно-техническому прогрессу стало возможно и такое. И это, согласитесь, впечатляет! - прим. МГ.)



Еще ни разу в истории кипящую солнечную плазму не удавалось увидеть так близко, — в соцсетях ее называют «золотой оберткой шоколада» или «гречкой с молоком».

На снимках телескопа можно увидеть объекты размером до 30 км, в том числе вихри солнечной энергии, сообщается на сайте фонда.

See the Sun like never before! @NSF’s Inouye Solar Telescope produces first detailed images of the sun’s surface. https://t.co/c3SPB6gg8w #SolarVision2020





Еще интересное по теме: космическое агентство NASA опубликовало самый подробный из существующих снимков центра нашей галактики. Панорамное изображение получили, соединив данные космических телескопов «Гершель» и «Спитцер» и обсерватории SOFIA — она работала на борту лайнера Boeing 747SP, который поднялся в стратосферу.

Отмечается, что самый большой солнечный телескоп в мире расположен на склоне неактивного вулкана Халеакала и оснащен четырехметровым зеркалом.

Полученные фотографии представляют собой не только впечатляющее зрелище, но и вносят большой вклад в изучение Солнца и его активности.

По инф. rosbalt.ru

