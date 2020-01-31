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Блестящее золото: поверхность Солнца удалось рассмотреть максимально близко
По инф. rosbalt.ru   
31 Января 2020 г.
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Американские ученые получили фотографии поверхности Солнца с помощью наземного телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), установленного на гавайском острове Мауи. (Благодаря научно-техническому прогрессу стало возможно и такое. И это, согласитесь, впечатляет! - прим. МГ.)

Кипящую поверхность Солнца впервые сняли крупным планом

Еще ни разу в истории кипящую солнечную плазму не удавалось увидеть так близко, — в соцсетях ее называют «золотой оберткой шоколада» или «гречкой с молоком».

На снимках телескопа можно увидеть объекты размером до 30 км, в том числе вихри солнечной энергии, сообщается на сайте фонда.

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