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Блестящее золото: поверхность Солнца удалось рассмотреть максимально близко
|По инф. rosbalt.ru
|31 Января 2020 г.
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Американские ученые получили фотографии поверхности Солнца с помощью наземного телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), установленного на гавайском острове Мауи. (Благодаря научно-техническому прогрессу стало возможно и такое. И это, согласитесь, впечатляет! - прим. МГ.)
Еще ни разу в истории кипящую солнечную плазму не удавалось увидеть так близко, — в соцсетях ее называют «золотой оберткой шоколада» или «гречкой с молоком».
На снимках телескопа можно увидеть объекты размером до 30 км, в том числе вихри солнечной энергии, сообщается на сайте фонда.
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