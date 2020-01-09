Вот это да: в космосе обнаружили потенциально обитаемую планету размером с Землю

Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года взамен телескопа «Кеплер», обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода в жидкой форме.

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По информации ученых, речь идет о скалистой планете, немного превышающей по размеру Землю. Она вращается вокруг звезды, радиус и масса которой вдвое меньше, чем у Солнца, и при этом располагается в шесть раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Как отмечается, продолжительность года на ней составляет 37 земных дней.

При этом, поскольку яркость этой звезды в 50 раз меньше солнечной, количество получаемой этой планетой энергии сравнимо с земным. Таким образом, можно допустить, что при определенных атмосферных условиях на ее поверхности может находиться вода в жидкой форме, что, по мнению исследователей, является необходимым условием для возникновения жизни. Соответственно, обнаруженная планета оценивается как «потенциально обитаемая».

Как подчеркивает издание, эта оценка не означает, что на планете действительно есть жизнь. В частности, Марс и Венера тоже находятся в так называемой «обитаемой» зоне Солнца, однако другие условия на них исключают возникновение жизни.

При этом планетная система, в которой была обнаружена экзопланета, находится на расстоянии 100 световых лет от Земли, и для полноценных исследований это слишком большое расстояние.

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По инф. rosbalt.ru

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