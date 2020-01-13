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Звезды как на ладони: центр нашей галактики запечатлели подетальнее
По инф. polit.ru   
13 Января 2020 г.
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Космическое агентство NASA опубликовало самый подробный из существующих снимков центра нашей галактики. Панорамное изображение получили, соединив данные космических телескопов «Гершель» и «Спитцер» и обсерватории SOFIA — она работала на борту лайнера Boeing 747SP, который поднялся в стратосферу.

Звезды как на ладони: центр нашей галактики запечатлели подетальнее

В центре снимка видна сверхмассивная черная дыра, подсвеченная со всех сторон, и детали звездного скопления, которые раньше не были видны — выступающие кривые кластеры арок с самой плотной концентрацией звезд в нашей галактике.

Кроме того, виден кластер Квинтуплет — плотное скопление массивных молодых звезд, каждая из которых во множество раз ярче Солнца.

Благодаря новым данным, ученые выяснили, что в Млечном Пути находится в десять раз меньше массивных гигантов, чем считали раньше. Их смогли рассмотреть с помощью инфракрасного света. Также выяснилось, что в Млечном Пути находятся большие скопления плотного газа и пыли, которые становятся основанием для появления новых звезд.

Тема освоения Космоса очень интересна и актуальна. Изучение пространства за планетой Земля дает людям новые знания по физике и химии, биологи и геологии, открывает новые исследовательские направления. В умах людей складывается более точная картина мира. А может не за горами и встреча с инопланетянами, как вы думаете, уважаемые читатели?

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