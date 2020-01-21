Будущее: корабли на Марс будут отправляться трижды в день

Глава американской компании SpaceX Илон Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Об этом он сам рассказал в интервью, пишет Business Insider.

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По словам Маска, частью масштабного плана по колонизации Марса является строительство пилотируемого корабля многоразового использования Dragon Crew, над которым в настоящее время работает SpaceX. Маск пояснил, что к середине текущего века на Марс сможет отправляться в среднем по три корабля в день.

Ранее Маск представил прототип многоразового космического корабля Starship, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну.

О возможной колонизации Марса говорил в свое время и всемирно известный астрофизик Стивен Хокинг. Он утверждал, что уже через 50 лет люди смогут жить на Луне и к 2100 году возьмутся за освоение Марса, а иначе человечество просто обречено. По его мнению, ресурсы нашей планеты настолько истощены, что освоение Луны и Марса, колонизация новых миров — это просто жизненная необходимость. В этом сложно поверить, но похоже, что все действительно идет к этому. И если наши дети и внуки до этого не доживут, то праправнуки вполне имеют шанс.

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По инф. rosbalt.ru

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