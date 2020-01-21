ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Будущее: корабли на Марс будут отправляться трижды в день

По инф. rosbalt.ru   
21 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Глава американской компании SpaceX Илон Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Об этом он сам рассказал в интервью, пишет Business Insider.

Илон Маск раскрыл детали масштабного плана по колонизации Марса

По словам Маска, частью масштабного плана по колонизации Марса является строительство пилотируемого корабля многоразового использования Dragon Crew, над которым в настоящее время работает SpaceX. Маск пояснил, что к середине текущего века на Марс сможет отправляться в среднем по три корабля в день.

Ранее Маск представил прототип многоразового космического корабля Starship, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну.

О возможной колонизации Марса говорил в свое время и всемирно известный астрофизик Стивен Хокинг. Он утверждал, что уже через 50 лет люди смогут жить на Луне и к 2100 году возьмутся за освоение Марса, а иначе человечество просто обречено. По его мнению, ресурсы нашей планеты настолько истощены, что освоение Луны и Марса, колонизация новых миров — это просто жизненная необходимость. В этом сложно поверить, но похоже, что все действительно идет к этому. И если наши дети и внуки до этого не доживут, то праправнуки вполне имеют шанс.

А вот наши заголовки о Марсе:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 