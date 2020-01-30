В космосе тоже прибираться надо! И ученые придумали, как

В России запатентован аппарат, который может ловить и перерабатывать космический мусор на орбите Земли. О новом «пожирателе» космического хлама рассказала на 44-х академических чтениях по космонавтике обладатель патентов, сотрудник компании «Российские космические системы» (АО «РКС») Мария Баркова.

Основу космического мусора составляют отработавшие свой срок космические аппараты, ступени ракет, зонды и их обломки, эксплуатационный мусор. С каждым запуском новых космических аппаратов растет и количество опасного хлама на орбите, соответственно, увеличивается и опасность столкновения с ними новых аппаратов.

Для решения проблемы предложен аппарат, способный ловить и перерабатывать в так называемое псевдожидкое топливо мусор на орбитах от 800 км. Судя по описанию, аппарат работает по принципу паука. Он обнаруживает мусор и ловит его титановой сетью диаметром 100 метров. Сеть может поймать одновременно до полутонны металла. Затем мусор измельчается, путем химической реакции Сабатье (реакция водорода с диоксидом углерода при повышенной температуре и давлении) из него получают метан и воду. Метан можно использовать как топливо, вода нужна для ее расщепления на кислород и водород для новых циклов реакции. Время реакции — от 6 до 8 часов.

Срок жизни «пожирателя мусора» — 10 лет. Баркова сообщила, что получила патент на это изобретение, и уже подана заявка на промышленный образец и на международный патент.

Напомним, пауки ловят мух своей сетью (паутиной), кусают, впрыскивая жертве яд, который превращает ее в «бульон», а затем едят или оставляют про запас, завернув в «кокон» из паутины.

Ранее ученые пришли к выводу, что в космосе около Земли уже находится столько мусора, что если не заняться этой проблемой «прямо сейчас» — то через 100 лет на орбиту будет просто не протолкнуться.

Другие новости о космосе - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ