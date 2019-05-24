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"Быть вместе в ином мире": здоровую собаку кремировали после смерти хозяйки
По инф. rosbalt.ru   
24 Мая 2019 г.
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В США после смерти женщины ее здоровую собаку усыпили. Такова была последняя воля самой владелицы животного.

В США здоровую собаку кремировали после смерти её хозяйки

Сначала собаку породы ши-тцу забрали в приют для животных, сотрудники которого хотели сохранить ей жизнь. Однако животное, по завещанию умершей хозяйки все равно усыпили, сообщает Indy100.

Собаку кремировали, ее прах поместили в урну, чтобы похоронить вместе с умершей хозяйкой.

В этой истории с одной стороны, конечно, жаль пса. Ведь очаровательная ши-тцу могла прожить ещё несколько лет. С другой стороны, возможно, животное бы так скучало по своей хозяйке, что жизнь стала бы ей не в радость. Собаки – они ведь во многом как люди.

Подтверждением этому служит, в частности, история, произошедшая в американском округе Ориндж, штат Флорида. Там собака предупредила хозяйку о пожаре в соседском доме и спасла жизнь трем членам семьи.  Со слов хозяйки собаки, ночью ее питомец по кличке Ангел начал вести себя беспокойно, прыгать и всячески привлекал к себе внимание. Женщина долго не могла понять, в чем дело, но затем выглянула в окно и увидела возгорание в доме у соседей.

А в Приморском крае в апреле разыгралась настоящая драма. Там нашли живой собаку, которую хозяева сочли умершей и похоронили. 18-летнего пса отвезли в клинику, затем передали в приют в Уссурийске. Через два дня нашлись хозяева. Они рассказали, что когда их любимец заболел и потерял сознание, они подумали, что он умер, положили в мешок и закопали на пустыре.

По инф. rosbalt.ru

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