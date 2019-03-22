Чуткий пес спас целую семью от пожара

В американском округе Ориндж, штат Флорида, собака предупредила хозяйку о пожаре в соседском доме и спасла жизнь трем членам семьи. Об этой истории сообщает информационный портал WKMG ClickOrlando.

Со слов хозяйки собаки, ночью ее питомец по кличке Ангел начал вести себя беспокойно, прыгать и всячески привлекал к себе внимание. Женщина долго не могла понять, в чем дело, но затем выглянула в окно и увидела возгорание в доме у соседей.

Она вместе с младшим братом направилась к соседям и стала колотить по входной двери, чтобы спасти детей. Всех удалось разбудить и вывести. На место прибыли пожарные и потушили огонь.

Никто из жильцов не пострадал.

По инф. rosbalt.ru

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