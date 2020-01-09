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Белоруссия добилась упрощенного визового режима с Европой. Порадуемся?
По инф. rosbalt.ru   
09 Января 2020 г.
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Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощенном визовом режиме. Таким образом страны надеются наладить более тесные связи.

Белоруссия добилась упрощенного визового режима с Европой. Порадуемся?

Как сообщается на сайте белорусского МИД, визовый сбор для граждан страны составит 35 евро. Также сократится время рассмотрения заявки на получение визы.

Кроме того, отдельные категории путешественников смогут получать многократные визы с более длительным сроком действия. При этом для подтверждения цели поездки потребуется меньше документов.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон выразила надежду, что соглашение поможет наладить более тесные связи между Белоруссией и странами ЕС.

Переговоры по поводу визового соглашения между ЕС и Минском продолжались с 2014 года.

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