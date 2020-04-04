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Батька Лукашенко все-таки не против Союзного государства. Но с оговорочкой
По инф. rosbalt.ru   
04 Апреля 2020 г.
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Белоруссия не против создания Союзного государства с Россией, но Минску важно, чтобы все было на равных условиях. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко.

«Батька» Лукашенко все-таки не против Союзного государства. Но с оговорочкой

По словам Лукашенко, «ни от одного пункта этого договора Минск не отказывается», «даже от единой валюты». «Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта — не белорусский рубль, не российский», — пояснил Лукашенко. Он добавил, что еще важнее, где будет эмиссионный центр, и кто будет им управлять.

«Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся?» — задался вопросом Лукашенко, но тут же отметил, что это «уже проходили в первые годы после распада Советского Союза», когда Белоруссию, по его словам, «просто выкинули из рублевой зоны, и она осталась с советскими рублями, рисовала „зайчики“».

Повторять такое вновь Белоруссия не будет, подчеркнул Лукашенко, заключив, что «если Россия, отказавшись от этих имперских замашек», готова на равные условия для людей, предприятий, государств, то «давайте вести переговоры».

А вот еще что можно почитать о высказываниях и жизни белорусского лидера:

По инф. rosbalt.ru

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