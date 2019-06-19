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Бари Алибасов не верит, что его могли отравить
По инф. rosbalt.ru   
19 Июня 2019 г.
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PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин заявил, что заявление о возможном отравлении продюсера, которое сделала накануне его сестра, не стоит воспринимать всерьез.

Бари Алибасов не верит, что его могли отравить



- Возможно, таким образом она выразила дефицит внимания со стороны Бари после того, как Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина стала его супругой. Бари Алибасов после выздоровления постарается уделять больше внимания своей сестре. Как известно, ранее он неоднократно оказывал ей финансовую помощь и высылал лекарства, — заявил Горжанкин радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, Зоя Воробьева в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что Бари Алибасова якобы могли отравить родственники его жены, Лидии Федосеевой-Шукшиной.

По инф. rosbalt.ru

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