Бари Алибасов заступился за семью Шукшиных

На днях у Лидии Федосеевой-Шукшиной был юбилей, ей исполнилось 80 лет. Праздник не удалось отметить как хотелось бы из-за недавнего скандала в семье Шукшиных. Тогда на всеобщее обсуждение попал Макар Шукшин — внук Лидии Николаевны, который якобы отказался от своего же ребёнка. Дело в том, что через интернет он познакомился с Фреей Зильбер из Барнаула. Они решили встретиться и начали проживать вместе. По словам Зильбер, когда она сказала о своей беременности парень начал кричать, что ему ребёнок не нужен и избил её. После этого она написала на 20-летнего Макара заявление, обвинив его не только в рукоприкладстве, но и в торговле наркотиками.

По совету друга семьи, известного шоу-мена Бари Алибасова, юноша сменил номера телефонов и перестал общаться с обвинившей его особой. Алибасов считает Фрею девушкой лёгкого поведения, меняющей мужчин как перчатки. Актёр уверен, что она мстит парню, незаслуженно обливая его грязью перед журналистами. Ребёнок у Зильбер родился ещё весной, но о его судьбе ничего не известно. Актерская семья делала дважды тест на ДНК и почему-то результаты оказались разными. В любом случае, Мария Шукшина готова забрать ребёнка и воспитывать как внука, но Фрея отказывается отдавать малыша. Она говорит, что ей всего лишь нужна поддержка, так как когда она пойдёт работать нужна будет няня, чтобы было с кем оставлять ребёнка. Она также рассчитывает на алименты, хотя и уверяет, что если в помощи ей откажут, то справится со всем сама. Макар же уже успел обзавестись новой девушкой.

Бари Алибасов и Лидия Николаевна давно поддерживают дружеские отношения. Он всячески помогает подруге и её семье. Внуки Шукшиной даже считают его своим дедушкой. Где же правда в истории с девушкой Макара так и остаётся неизвестным. Возможно молодого человека просто выгораживают родные люди. А вы как думаете?

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