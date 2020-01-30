Австралийские медики: не каждая онкология нуждается в лечении

Австралийские медики заявляют, что при диагностике раковой опухоли не всегда удается предугадать, как новообразование поведет себя при лечении, и, возможно, некоторые новообразования лучше не подвергать операции или какому-либо лечению. Результаты исследования, в рамках которого эксперты определяли риск «гипердиагностики» пяти разных видов рака, были опубликованы в The Medical Journal of Australia.

Ученые, в частности, анализировали изменения рисков в течение жизни заболеть раком простаты, груди, почек, щитовидной железы и меланомы в период с 1982 по 2012 годы.

Выяснилось, что ежегодно в Австралии 11 тысяч женщин и 18 тысяч мужчин становятся жертвами гипердиагностики и получают ненужное лечение, которое порой оказывает более негативное воздействие на здоровье человека, чем сама опухоль.

Авторы исследования отмечают, что врачи «напрасно» выявляют 42% опухолей простаты, 42% почек, 73% щитовидной железы, 58% меланом и 22% инвазивных меланом у представителей сильного пола, то есть это 24% всех диагнозов.

У женщин — 22% опухолей груди, 58% почек, 73% щитовидной железы, 54% меланом, что составляет 18% диагнозов.

Вместе с тем, ученые подчеркивают, что в случае диагностики рака молочной железы врачи зачастую не могут определить характер опухоли. Именно по этой причине эта болезнь лечится только хирургическим путем или с помощью химиотерапии.

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По словам авторов исследования, полностью избавиться от проблемы «гипердиагностики» маловероятно, но улучшить ситуацию тем не менее возможно. Так, например, число диагностированных случаев рака щитовидной железы в Южной Корее сократилось на треть за счет отказа от ультразвукового обследования. Еще в ряде других стран заболеваемость раком предстательной железы и случаи «гипердиагностики» были сокращены за счет более целенаправленного обследования, а также отказа от слишком частых обследований.

Добавим, что ранее о проблеме «гипердиагностики» заявляли в Великобритании. Согласно рекомендациям британских медиков, всем женщинам в возрасте от 50 до 70 лет необходимо делать маммографию каждые три года, чтобы диагностировать рак молочной железы на ранних стадиях. Однако только у 80% женщин с диагнозом «рак молочной железы» действительно развивается смертельно опасное заболевание. Оставшиеся 20% оказываются жертвами «гипердиагностики» и получают ненужное лечение.

К такому выводу пришел профессор Михаэл Мармот из отделения эпидемиологии и национального здоровья Университетского колледжа Лондона.

По словам исполнительного директора Онкологического исследовательского центра Великобритании Харпала Кумара, скрининг является единственным способом распознать ранние признаки заболевания раком молочной железы на стадии, когда лечение может спасти жизнь. «Так как мы пока не знаем, какой рак смертельно опасен, а какой нет, мы не можем спрогнозировать, что случится с каждой женщиной в отдельности. Мы надеемся, что в ближайшем будущем появятся новые технологии, которые могут быть использованы для скрининга, это сделает диагноз более точным и уменьшит количество женщин, получающих ненужное лечение», — заявлял тогда медик.

В свою очередь, Мармот добавил, что женщинам необходимо предоставлять полную информацию о потенциальных рисках и пользе маммографии перед выполнением этой процедуры.

Справка: гипердиагностика — ошибочное медицинское заключение о наличии у обследуемого болезни или ее осложнений, которые на самом деле отсутствуют либо выражены слабее, чем указано в заключении.

Интересная точка зрения, вот только вопрос, соответствует ли она реальному положению дел? Может статься, что так и есть, и в некоторых случаях организму при выявлении опухоли нужно просто дать время, и он сам излечится. Но как понять, где нужно бить в набат, а где попробовать пустить на самотек? Вот в этом-то и есть основная загвоздка. Потому что упустить время в борьбе со злокачественной опухолью - это самое страшное, что может быть.

По инф. rosbalt.ru

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