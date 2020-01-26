Рак - главная угроза для современного человечества. Можно ли обезопасить себя?

За минувшее десятилетие число заболевших и умерших от рака во всем мире выросло почти на треть. Причем в России, по мнению специалистов, онкостатистика может быть занижена.

Еще сто лет назад бичом человечества были инфекционные заболевания. Сегодня основной причиной смертности стали хронические заболевания — в том числе рак.

В группу риска попадают люди, которые курят, злоупотребляют выпивкой, ведут малоподвижный образ жизни и нездорово питаются

Что такое рак?

Онкология сегодня занимает, по данным Всемирной организации здравоохранения, второе место среди причин смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в 2018 году по вине рака из жизни ушли 9,6 млн человек. Откуда взялась эта болезнь и можно ли обезопасить себя? За последние десятилетия наука далеко продвинулась в поисках ответов на эти вопросы, однако онкология продолжает считаться одной из самых страшных угроз современной эпохи.

Рак — общее название большой группы болезней, которые поражают любую часть тела. Также используются термины «злокачественные опухоли» и «новообразования».

Развитие опухоли называют канцерогенезом — это процесс перерождения нормальных клеток ткани какого-либо органа в раковые. Дело в том, что клетки человеческого организма делятся не только в молодом возрасте во время роста и развития, но и на протяжении всей жизни — ведь живые ткани постоянно обновляются.

Гены здорового человека контролируют не только деление клеток, но и клеточную специализацию: например, одна клетка должна стать эпителиальной, другая — жировой. При онкологии этот контроль гены теряют.

Существует несколько гипотез канцерогенеза, но большинство ученых считают достоверной мутационную теорию. Так, при онкологии происходит быстрое образование аномальных клеток — они разрастаются за пределы своих обычных границ и проникают в другие органы. Последний процесс называется метастазированием.

Откуда рак взялся?

Четкого ответа на этот вопрос нет, но не так давно ученые убедились, что онкология — вовсе не болезнь современной цивилизации. Так, в 2001 году в «Долине царей» в республике Тува археологи раскопали скифское захоронение и обнаружили мужской скелет, полностью покрытый темными точками. Это были следы метастазов.

В 2013 году палеонтологи из США установили рак кости на ребре неандертальца, найденного в хорватской пещере Крапина. Признаки онкозаболеваний обнаружили и у сотни утконосых динозавров, живших в Меловой период 70 миллионов лет назад. Так что с уверенностью утверждать, что рак — исключительно порождение современной плохой экологии и катаклизмов, все же нельзя.

Мировая статистика

За минувшее десятилетие число заболевших и умерших от рака во всем мире выросло почти на треть. Четыре года назад американский научно-исследовательский институт IHME назвал страны, в которых выявляют больше всего злокачественных новообразований.

На верхних строчках в списке оказались развитые государства: Австралия, Новая Зеландия, США, Нидерланды, Люксембург, Исландия, Норвегия и Великобритания (от 438 до 743 заболевших на 100 тысяч жителей).

В числе последних — государства третьего мира, и удивляться здесь нечему. Эксперты отмечают, что в странах с низким уровнем жизни рак диагностируют реже, чем в развитых. Причина, конечно, в уровне и доступности медицины. И около 70% случаев смерти от рака, по данным Всемирной организации здравоохранения, происходит именно в странах с низким и средним уровнем дохода.

Россия оказалась в середине этого онкорейтинга.

Также нужно учесть, что еще сто лет назад бичом человечества были инфекционные заболевания: черная оспа, корь, холера, туберкулез и дифтерия. Сегодня процент смертей от инфекций стремительно сокращается, но преобладать начинают болезни хронические — в том числе рак.

Связывают это, в том числе, с улучшением медицины и увеличением продолжительности жизни — что означает большую долю пожилых людей в обществе.

Российские онкоцифры

За 2019 год статистики еще нет. Однако в 2018 году, как сообщает Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздравава, в нашей стране выявили 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, 271 тыс. человек умерли от рака. Всего на онкоучете состоит 3,63 миллиона россиян.

В тройке лидеров с самым большим числом больных, как ни странно, оказались Курская и Калужская области и Краснодарский край (больше 3,2 тысяч больных на 100 тысяч человек). Меньше всего заболевших проживает в Дагестане, Туве и Чечне.

«Ситуация с онкологией тревожная во всех регионах России, но выделение тех или иных „лидеров“ по заболеваемости или смертности не обосновано, — уверен заведующий химиотерапевтическим отделением Санкт-Петербургского онкоцентра, профессор кафедры онкологии Федор Моисеенко. — Сомнение вызывает качество данных, которые подают в виде статформ. Они созданы много лет назад и не включат ключевые особенности применяемого лечения или биологии опухоли».

По словам онколога, для постановки диагноза «рак» часто требуется высокотехнологичное оборудование, например, камеры для изотопных методов исследования или компьютерные томографы. А чтобы его подтвердить, нужно получить опухолевые клетки или ткани опухоли и исследовать их под микроскопом. Каждый такой этап предполагает высокую квалификацию специалистов — и врачи такого уровня есть не во всех регионах России. Так что онкостатистика где-то может быть занижена.

Самые частые виды рака

По данным ВОЗ, самые распространенные виды онкологии — это рак легких, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы, кожи и желудка (от 1,03 до 2,09 млн случаев).

Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена опубликовал свои данные о видах рака у россиян в 2018 году. Наиболее распространенные локализации — кожа, молочная железа, трахея, бронхи, легкое, ободочная кишка, предстательная железа, желудок, прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус, лимфатическая и кроветворная ткань и тело матки.

Что вызывает онкологию?

Клетки мутируют после взаимодействия генетических и внешних факторов. Это значит, что у человека может быть наследственная предрасположенность к определенным видам рака, и риск заболеть возрастает, если добавляются дополнительные «триггеры».

Речь идет о физических (ультрафиолетовое и ионизирующее излучение) и химических (асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины в пищевых продуктах и мышьяк в питьевой воде) канцерогенах. Есть также биологические канцерогены — инфекции, вызываемые вирусами, бактериями или паразитами.

С возрастом заболеваемость раком возрастает: стареющий организм все хуже контролирует обновление клеток, а негативные факторы накапливаются.

Факторы риска онкологии

В группу риска попадают люди, которые курят, злоупотребляют выпивкой, ведут малоподвижный образ жизни и нездорово питаются, избегая фруктов и овощей. Около 30% смертей от рака объясняют именно таким образом жизни. По данным ВОЗ, на курение приходится почти четверть случаев смерти от рака в мире.

Развитие рака провоцируют и некоторые хронические инфекции: Helicobacter pylori, вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус гепатита B, вирус гепатита C и вирус Эпштейна-Барра. Гепатит может вызвать рак печени, а некоторые типы ВПЧ повышают риск рака шейки матки.

Можно ли уберечься от рака?

Полностью обезопасить себя невозможно, так как нельзя исключить из своей жизни целый ряд факторов окружающей среды и снизить уровень стресса. Но предотвратить возникновение 30—50% раковых заболеваний можно, если избегать факторов риска, перечисленных выше и, по крайней мере, вести здоровый образ жизни.

«Иммунитет человека — лучшая защита от всех заболеваний, в том числе, онкологических. К его ослаблению приводит недостаток магния, — рассказывает онколог Виолетта Галицкая. — Наибольшая его концентрация в черном шоколаде, бананах, арахисе, рыбе, овсянке, авокадо и красной фасоли. А вот некачественную пищу, состоящую из химических добавок, нужно внести в игнор-список — при их употреблении в организме накапливаются токсины и химические элементы, которые постепенно засоряют его. „Фейс-контроль“ у организма очень строгий, и чужеродные единицы обычно просто отвергаются, однако ученые-химики создают такие вещества, которые он принимает за свои».

По словам онколога, если кто-то из родственников уже сталкивался с раком, необходимо хотя бы раз в год проходить обследование. Также очень эффективна вакцинация против инфекций, вызываемых ВПЧ и вирусом гепатита В — вакцинация может предотвращать до 1 млн. случаев заболеваний раком ежегодно.

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Рак лечится?

Некоторые типы рака, даже те, при которых метастазы распространяются в другие части тела (семинома яичка, лейкемия и лимфомы у детей), имеют высокие показатели эффективности лечения при правильной терапии. Рак молочной железы, шейки матки, полости рта и толстого кишечника хорошо при условии раннего выявления и лечения с применением передовых методов.

«Печально, но строгие рекомендации по раннему выявлению сегодня сформированы лишь для небольшого числа опухолей, — говорит онколог Федор Моисеенко. — Среди них — обследование толстого кишечника для лиц от 50 до 75 лет. Это ежегодные исследования стула на скрытую кровь одним из количественных методов или колоноскопия один раз в 10 лет, или прохождение сигмоидоскопии один раз в 5 лет. Женщинам 49-70 лет рекомендуют делать маммографию молочных желез и цитологический скрининг рака шейки матки».

По словам онколога, целый ряд методов раннего выявления сейчас находятся только на этапе изучения. Для некоторых из них используются современные технологии по исследованию ДНК. К сожалению, подобные исследования сегодня очень дорогие и требуют последнего слова техники в медицинской инфраструктуре.

По инф. rosbalt.ru

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