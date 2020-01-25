Пойдем другим путем или как от рака спасают совсем другие лекарства

Ученые обнаружили, что некоторые лекарства, не предназначенные для лечения онкологических заболеваний, могут уничтожать раковые клетки. Американские эксперты из Института Броуда и Института рака Даны-Фарбера нашли порядка 50 таких препаратов.

Необычными свойствами обладают некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма, для снижения уровня холестерина и лечения артрита.

В то же время ученые отметили, что механизм работы этих препаратов пока неясен. «Большинство из этих лекарств уничтожают раковые клетки не так, как это делают лекарства, предназначенные специально для лечения онкологических заболеваний, то есть не путем блокирования белков, а используя неизвестный ранее механизм», — отметили они.

Ученые уверены, что понимание принципов работы препаратов позволит найти новые методы лечения онкологических заболеваний.

Ранее петербургские исследователи рассказали о новой технологии, позволяющей доставлять лекарства прямо в центр раковой опухоли. Это позволяет воздействовать непосредственно на новообразование, не причиняя вреда препаратами здоровым органам.

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По инф. rosbalt.ru

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