Авария в ЖКХ погубила мать, а ее сын "выхаживает" компенсацию за ремонт

Сын женщины, которую убила струя кипятка при аварии на теплосети на 2-й Комсомольской улице в Петербурге, пытается получить компенсации за поврежденное жилье. В группе «Аварийный Петербург» опубликовано видео со встречи пострадавшего с чиновниками. Члены комиссии утверждают, что в квартире достаточно провести косметический ремонт.

Мужчина настаивает на более детальном анализе состояния жилья. Он считает, что необходимо вскрыть полы и убедиться, что несущие балки не повреждены кипятком, который залил квартиру в момент аварии.

Поскольку сторонам не удалось прийти к согласию, хозяин квартиры отказался подписывать акт о косметическом ремонте.

Напомним, трагедия на 2-й Комсомольской улице произошла в начале апреля. Ночью возле дома 49/1 прорвало теплотрассу. Струя кипятка разбила окно на первом этаже и ошпарила женщину. Она погибла, а ее сын получил ожоги.

В этот же день врио губернатора Александр Беглов заявил, что город полностью возместит ущерб, нанесенный имуществу, и поможет отремонтировать квартиры, поврежденные в результате аварии. Однако до сих пор ремонт так и не начался.

Сын погибшей утверждает, что ГУП ТЭК, в ведении которого находится теплосеть, также не выплатил ему никаких компенсаций.

По инф. rosbalt.ru

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