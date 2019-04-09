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Авария в ЖКХ Петербурга: женщина погибла под струей кипятка
По инф. rosbalt.ru   
09 Апреля 2019 г.
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Ужасная история: в результате прорыва теплотрассы ночью в Петербурге погибла горожанка. Ее семье уже обещана материальная помощь — но, во-первых, невинно пострадавшего человека не вернешь. А во-вторых — где же гарантии, что подобные опасности не подстерегают любого из нас?

Авария в ЖКХ Петербурга: женщина погибла под струей кипятка

Прорыв трубы произошел возле дома 49/1 по 2-й Комсомольской улице. Очевидцы в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что кипяток выбил окно на первом этаже и ошпарил женщину. Она погибла. Пострадал и ее сын.

Как уточнили в пресс-службе ТЭК, информация о прорыве трубы поступила около трех часов ночи. Там подтвердили факт обнаружения трупа. Окончательно причина смерти будет установлена после медицинской экспертизы. В ТЭК добавили, что сын погибшей отказался от госпитализации.

В пресс-службе ГУ МЧС России корреспонденту «Росбалта» заявили, что специалисты ведомства работали на месте происшествия. Были эвакуированы два подъезда.

В пресс-службе ТЭК уточнили, что капремонт теплосетей на этом участке был в 1994 году. Экспертиза промышленной безопасности проводилась в 2018 году, срок службы продлен до 2021 года. «В связи с тем, что данная территория передана в реновацию, этот участок тепловых сетей не может быть включен в программу реконструкции», — отмечается в сообщении.

Это уже не первая подобная трагедия в Северной столице. В ночь на пятницу 28 сентября 2018 года у дома на Измайловском проспекте, 20 также произошел прорыв трубы с кипятком. В результате под асфальт провалились две машины. В кафе, которое было расположено в подвальном помещении, хлынул кипяток. Жертвами инцидента стали двое мужчин, которым было всего 20 лет. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).

***

Семье женщины, погибшей при аварии теплосети на 2-й Комсомольской улице, выделят материальную помощь в размере 2 млн рублей.  Александр Беглов распорядился оказать всяческое содействие в организации похорон.

Также город полностью возместит ущерб, нанесенный имуществу, и поможет отремонтировать квартиры, получившие повреждения в результате аварии.

Трагедия в Красносельском районе произошла минувшей ночью. На 2-й Комсомольской улице прорвало трубу с горячей водой. Кипяток выбил окно на первом этаже и ошпарил женщину. Она погибла. Также пострадал ее сын.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту прорыва трубопровода. Обстоятельства случившегося выясняются.

По инф. rosbalt.ru

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