Архитектура мировой безопасности меняется на наших глазах

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении Москвой действия Договора с США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД).

Как заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, Совет Госдумы изучит законопроект в течение ближайшего часа и определится со сроками его рассмотрения депутатами, сообщает РИА Новости.

Закон дает президенту РФ право принять решение и о возобновлении ДРСМД.

Напомним, договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Россия является правопреемницей документа. В начале 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ДРМСД, обвинив Россию в «нарушении договора». Москва тогда же заявила, что договор нарушают как раз Штаты. Вскоре после заявления Трампа Путин предупредил о зеркальном ответе России на действия США. В начале марта Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД, который вступил в силу со дня подписания. В документе говорилось, что договор приостановлен, пока США не устранят допущенные ими нарушения.

По мнению целого ряда экспертов, отказ от ДРСМД навсегда изменит всю архитектуру мировой безопасности.

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По инф. rosbalt.ru

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