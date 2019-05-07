Большинство опрошенных россиян считают, что "из Сирии пора уходить". А ваше мнение какое?

55% россиян считают, что Россия должна прекратить военную операцию в Сирии. Как передает РБК со ссылкой на данные опроса «Левада-центра», за то, чтобы продолжать там военные действия, выступило 30% опрошенных.

Более трети (37%) респондентов считают, что военное вмешательство в сирийский конфликт может перерасти для России в «новый Афганистан». В тоже время 34% граждан считают такой сценарий маловероятным. Еще 16% участников опроса полностью исключают такой вариант развития событий.

Как выяснили социологи, 35% респондентов не одобряют государственную политику по отношению к Сирии. Обратного мнения придерживается 51% опрошенных россиян.

Опрос проводился методом личного интервью в 137 населенных пунктах 50 регионов. В нем приняло участие 1625 человек.

Напомним, Россия отправила своих военных в Сирию в сентябре 2015 года. В настоящее время в Сирии работает две российские военные базы: в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

Еще о результатах опросов общественного мнения - по ссылке. Сравните свое мнение с тем, что думают другие (соглашаться не обязательно)!

Polit.ru

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