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Ален Делон проходит обследование - мигрени замучали
По инф. rosbalt.ru   
15 Июня 2019 г.
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83-летний французский актер Ален Делон госпитализирован в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен, однако о серьезной болезни речь не идет.

Ален Делон проходит обследование - мигрени замучали

По данным телеканала BFMTV, утром в пятницу актер решил пройти обследование из-за непрекращающихся мигреней.

Представители Делона рассказали, что уже к вечеру пятницы он планирует вернуться домой. Завершилось ли обследование в тот же день или актеру пришлось задержаться в больнице - пока неизвестно.

По инф. rosbalt.ru

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