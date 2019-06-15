Ален Делон проходит обследование - мигрени замучали

83-летний французский актер Ален Делон госпитализирован в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен, однако о серьезной болезни речь не идет.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По данным телеканала BFMTV, утром в пятницу актер решил пройти обследование из-за непрекращающихся мигреней.



Представители Делона рассказали, что уже к вечеру пятницы он планирует вернуться домой. Завершилось ли обследование в тот же день или актеру пришлось задержаться в больнице - пока неизвестно.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ