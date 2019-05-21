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Ален Делон в Каннах получил «Золотую ветвь» за вклад в кинематограф
По инф. Polit.ru   
21 Мая 2019 г.
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На Каннском кинофестивале легенде французского кино Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 19 мая — перед ретроспективным показом драмы «Месье Кляйн» 1976 года с Делоном в главной роли.

Ален Делон в Каннах получил «Золотую ветвь» за вклад в кинематограф

Сам актер рассказал, что сомневался, принимать ли награду.

- Я сначала отказывался, потому что считал, что ее необходимо вручить режиссерам, с которыми я работал — Жан-Пьеру Мельвилю, Лукино Висконти и другим. Они ее заслуживают. Несколько месяцев назад мы разговаривали с (директором фестиваля) Тьери Фремо, и я осознал, что этих режиссеров уже нет с нами. Я здесь в память об их силе и таланте, — пояснил Делон.

Самые известные свои роли Ален Делон сыграл в фильмах «Рокко и его братья», «Самурай», «Двое в городе», «Искатели приключений» и другие.

Polit.ru

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