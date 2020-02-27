Агрессия внуков в отношении учителей. Только ли в воспитании дело?

Случаи насилия школьников в отношении учителей часто мелькают в российских СМИ. Как рассказала представитель профсоюза «Учитель» Юлия Маркова, агрессия детей объясняется падением авторитета педагогов в России.

По мнению собеседницы, проблема проявляется двояко. С одной стороны, поведение детей меняется из-за неверного воспитания в семье, в учебных заведениях, а также под влиянием интернета.

С другой стороны, акты детской агрессии связаны с падением авторитета профессии учителя, считает Маркова. Собеседница видит проблему в безразличии государства к нуждам педагогов.

«В советское время трудно было представить, чтобы нарушались трудовые права. Вообще было другое отношение к личности педагога. Мне кажется, что проблема в этом, ведь рыба гниет с головы», — объяснила Маркова.

Собеседница привела пример. По ее словам, зарплата учителя складывается в основном из стимулирующих выплат, которых директор может в любой момент лишить. Такая незащищенность трудового статуса приводит к изменению поведения педагогов, которые стремятся выслужиться перед начальством, а не профессионально расти.

В итоге школьники видят перемены, безразличие к учителям, а последние ведут себя отчужденно или агрессивно, что провоцирует детскую агрессию, добавила Маркова.

«Авторитет педагога в советское время был важнее. Если в школу вызовут родителя, так это позор был. А сейчас по-другому: придет моя мама или мой папа, и они вам тут всем сейчас покажут», — резюмирует Маркова.

Внимание общественности к проблеме детской жестокости оказалось приковано в очередной раз из-за случая в Мурманской области, где 15-летний подросток пристал к 11-летнему мальчику на улице, жестоко его избил и пытался задушить. Позже выяснилось, что это было уже не первое нападение юноши на других детей. Или, скажем, другой случай в Ульяновске, где подросток ударил учительницу ножом в живот. Психологи говорят, что такие дети явно страдают дефицитом внимания, которое таким образом пытался восполнить. И здесь нужно решать проблему внутри семьи. А вот как поднять авторитет педагога? Вопрос сложный, и ответ на него найти не так просто, ведь нынешние поколения детей относятся к процессу получения знаний совсем не так, как мы с вами в свое время.



По инф. rosbalt.ru

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