Агрессия внуков в отношении учителей. Только ли в воспитании дело?

Случаи насилия школьников в отношении учителей часто мелькают в российских СМИ. Как рассказала представитель профсоюза «Учитель» Юлия Маркова, агрессия детей объясняется падением авторитета педагоговв России.
По мнению собеседницы, проблема проявляется двояко. С одной стороны, поведение детей меняется из-за неверного воспитания в семье, в учебных заведениях, а также под влиянием интернета.
С другой стороны, акты детской агрессии связаны с падением авторитета профессии учителя, считает Маркова. Собеседница видит проблему в безразличии государства к нуждам педагогов.
«В советское время трудно было представить, чтобы нарушались трудовые права. Вообще было другое отношение к личности педагога. Мне кажется, что проблема в этом, ведь рыба гниет с головы», — объяснила Маркова.
Собеседница привела пример. По ее словам, зарплата учителя складывается в основном из стимулирующих выплат, которых директор может в любой момент лишить. Такая незащищенность трудового статуса приводит к изменению поведения педагогов, которые стремятся выслужиться перед начальством, а не профессионально расти.
В итоге школьники видят перемены, безразличие к учителям, а последние ведут себя отчужденно или агрессивно, что провоцирует детскую агрессию, добавила Маркова.
«Авторитет педагога в советское время был важнее. Если в школу вызовут родителя, так это позор был. А сейчас по-другому: придет моя мама или мой папа, и они вам тут всем сейчас покажут», — резюмирует Маркова.
Внимание общественности к проблеме детской жестокости оказалось приковано в очередной раз из-за случая в Мурманской области, где 15-летний подросток пристал к 11-летнему мальчику на улице, жестоко его избил и пытался задушить. Позже выяснилось, что это было уже не первое нападение юноши на других детей. Или, скажем, другой случай в Ульяновске, где подросток ударил учительницу ножом в живот. Психологи говорят, что такие дети явно страдают дефицитом внимания, которое таким образом пытался восполнить. И здесь нужно решать проблему внутри семьи. А вот как поднять авторитет педагога? Вопрос сложный, и ответ на него найти не так просто, ведь нынешние поколения детей относятся к процессу получения знаний совсем не так, как мы с вами в свое время.
Случаи насилия школьников в отношении учителей часто мелькают в российских СМИ. Как рассказала представитель профсоюза «Учитель» Юлия Маркова, агрессия детей объясняется падением авторитета педагогов в России.
Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных российских купюр увеличилось в минувшем году по сравнению с предшествующим годом на 7,4% до 41,4 тыс. с 38,5 тыс. штук, следует из обзора Центробанка РФ.
584 302 доллара США потратила Северная Корея с 2010 по 2019 годы на покупку лошадей в России. В 2015 году сумма покупка оказалась самой значительной – 192 204 за 61 лошадь. В декабре прошлого года северокорейцы закупили десяток лошадей, потратив 75 509 долларов.
Эксперимент, проведенный с двумя видами птиц, показал, что они способны запомнить плохую пищу не на собственном опыте, а после просмотра видеозаписей, где показана реакция других птиц, пробовавших эту пищу.
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще живы? Это раз. И вопрос номер два: а как много ветеранов пользуются стационарными телефонами в принципе? Единицы... - прим. МГ.)
"Наши предки в каменном веке вели далеко не такой здоровый образ жизни, как утверждается в некоторых справочниках. Об этом в очередной раз свидетельствует новое исследование", - сообщает австрийское издание Der Standard.
О фанатичной преданности Малеева, советника директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессии врача ходят легенды. Спасая людей, Виктор Васильевич побывал в эпицентрах распространения самых опасных инфекций в странах Африки, Китае, Индии, Афганистане, Сирии, Бангладеш...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.