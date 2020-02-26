В Заполярье один ребенок едва не убил другого

В Кандалакше Мурманской области 15-летний подросток пристал к 11-летнему мальчику на улице, жестоко его избил и пытался задушить. Как выяснилось, это уже не первое нападение юноши на других детей.

Инцидент городе Кандалакша произошел 21 февраля. Подросток избил до полусмерти школьника. Ребенок потерял сознание, и тогда юноша решил закопать мальчика в снегу. Тот выжил и сейчас находится в больнице. Его обидчик арестован.

Местные жители рассказали 5-tv.ru, что этот подросток начал бить других детей еще в детском саду. При этом мать никак не реагировала на жалобы родителей пострадавших.

По словам жителя Кандалакши, когда мальчик учился в первом классе, то избил его дочь — разбил очки и рассек ей бровь. «Много ситуаций было в классе: и беременную учительницу он в живот бил», — рассказал мужчина. Также, по его словам, хулиган пытался покончить с собой в школе и постоянно обижал других детей.

Соседка семьи, где воспитывался мальчик, рассказала, что лично ей он бросал под ноги петарды, а кроме того поджигал газеты в почтовых ящиках.

«Один раз он столкнул девочку с лестницы. Когда к матери школьника пришли разозленные соседи, она предложила им самим отлупить ее сына», — сказала женщина.

Председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних Ирина Просолина рассказала, что семья стоит на учете с 2011 года. По ее словам, у подростка есть проблемы с психикой. С ним работали врачи, ребенок шел на контакт, но каждую весну и осень происходили обострения.

В УМВД региона сообщили, что в 2018 году подросток отбывал 30 суток в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Мончегорске. Полиция ходатайствовала об изоляции школьника от общества в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, но суд отказал в связи с наличием у него заболевания.

Откуда берется такая вот жестокость у детей? Как правило, идет из семьи. Дети растут и видят, как черствы люди друг к другу, жизнь человека для них не имеет особой ценности, и поднять руку на родного человека для них - проще простого. Истоки этого явления сложны - но, как правило, это дурное воспитание в семье, без любви и душевного контакта со старшими. Хрупкая детская и подростковая психика, формируясь без бережной помощи взрослых - может выдать такие чудовищные проявления, что руки в отчаянии опускаются.

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