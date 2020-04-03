Адвокат Янис Юкша заявил, что Лещенко нужно привлечь к ответственности за нарушение карантина

Эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат и профессор Янис Юкша считает, что наказание знаменитого певца Льва Лещенко за нарушение карантина восстановило бы социальную справедливость.

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Напомним, Лев Лещенко вернулся с гастролей из США и потом принимал участие в различных мероприятиях. Вскоре у певца подтвердили коронавирус. Для адвоката предельно ясно, что Лещенко тем самым совершил административное правонарушение.

Как отметил Янис Юкша в интервью Nation News, «общество должно понимать, что если даже такие уважаемые и всеми любимые люди могут быть наказаны за нарушения правил, которые сегодня действуют на территории России, то любой гражданин также будет подвергнут наказанию в случае совершения неправильных действий, и это восстановило бы в обществе социальную справедливость».

По инф. argumenti.ru

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