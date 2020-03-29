Олег Газманов «с ужасом» вспоминает вечеринку с участием Льва Лещенко

Певец Олег Газманов прокомментировал празднование дня рождения родственницы композитора Игоря Крутого, среди участников которого был Лев Лещенко, впоследствии госпитализированный с коронавирусом.

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Сам Газманов с семьей сейчас находится в режиме самоизоляции. По словам певца, на кадры былого веселья он теперь взирает с ужасом.

— Как быстро меняется мир. Только недавно мы все это видели и думали, что просто обнялись — и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать, — рассказал Газманов в эфире программы «60 минут» и предостерег всех от беспечности.

Известно, что 14 марта на празднике было много известных людей. В частности, свое участие подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, в момент его визита Лещенко уже уехал.

По инф. rosbalt.ru

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