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«Адский поезд» в Пакистане: число погибших выросло до 74. Выпрыгивали на ходу...
По инф. rosbalt.ru   
01 Ноября 2019 г.
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В Пакистане с 65 до 74 выросло число погибших при пожаре в пассажирском экспрессе. Три вагона поезда, который следовал из Карачи в Равалпинди, выгорели полностью. Еще 40 человек получили травмы. Снова подтверждается причина возгорания: газовая плитка, на которой кто-то готовил еду...

В Пакистане почти 80 человек погибли в результате «адского» пожара в поезде

Власти опасаются, что количество жертв увеличится, передает BBC News. Британская медиакорпорация пишет о случившемся в Пенджабе как об «адской катастрофе». Возгорание произошло вследствие взрыва газовой плитки.

По предварительным данным, людей в основном погубило то, что они в попытках спастись от огня выскакивали из мчащегося поезда.

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По инф. rosbalt.ru

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