«Адский поезд» в Пакистане: число погибших выросло до 74. Выпрыгивали на ходу...

В Пакистане с 65 до 74 выросло число погибших при пожаре в пассажирском экспрессе. Три вагона поезда, который следовал из Карачи в Равалпинди, выгорели полностью. Еще 40 человек получили травмы. Снова подтверждается причина возгорания: газовая плитка, на которой кто-то готовил еду...

Власти опасаются, что количество жертв увеличится, передает BBC News. Британская медиакорпорация пишет о случившемся в Пенджабе как об «адской катастрофе». Возгорание произошло вследствие взрыва газовой плитки.

По предварительным данным, людей в основном погубило то, что они в попытках спастись от огня выскакивали из мчащегося поезда.

BREAKING: At least 70 killed after gas cooker explodes on a train in Pakistan, setting carriages alight.



