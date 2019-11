Пакистан, поезд в огне: кто-то по дороге готовил еду на газовой плитке...

В Пакистане сообщается о растущем числе погибших при взрыве и возгорании в пассажирском поезде. В репортаже местного телевидения сказано, что в результате инцидента в Пенджабе уже 40 жертв, а первоначально сообщалось о 10. Жуткая трагедия, а причина ее - приводит в оторопь, честно говоря!

Также известно о многочисленных пострадавших.

Причиной трагедии стал хлопок баллона газовой плитки, которую кто-то из пассажиров взял с собой в поезд для приготовления еды. Огонь уничтожил три вагона экспресса.

#Pakistan: 10 people killed, 13 injured in fire in Karachi-Rawalpindi Tezgam express train in Liaqatpur near Rahim Yar Khan pic.twitter.com/EYc69lu8pQ