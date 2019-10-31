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Пакистан, поезд в огне: кто-то по дороге готовил еду на газовой плитке...
По инф. rosbalt.ru   
31 Октября 2019 г.
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В Пакистане сообщается о растущем числе погибших при взрыве и возгорании в пассажирском поезде. В репортаже местного телевидения сказано, что в результате инцидента в Пенджабе уже 40 жертв, а первоначально сообщалось о 10. Жуткая трагедия, а причина ее - приводит в оторопь, честно говоря!

В Пакистане до 40 увеличилось число жертв взрыва газа и пожара в поезде

Также известно о многочисленных пострадавших.

Причиной трагедии стал хлопок баллона газовой плитки, которую кто-то из пассажиров взял с собой в поезд для приготовления еды. Огонь уничтожил три вагона экспресса.

  • Еще о происшествиях в России и по всему миру (в том числе и о таких, которые начинаются с невинных бытовых нарушений правил безопасности) - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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