Пакистан, поезд в огне: кто-то по дороге готовил еду на газовой плитке...

В Пакистане сообщается о растущем числе погибших при взрыве и возгорании в пассажирском поезде. В репортаже местного телевидения сказано, что в результате инцидента в Пенджабе уже 40 жертв, а первоначально сообщалось о 10. Жуткая трагедия, а причина ее - приводит в оторопь, честно говоря!

Также известно о многочисленных пострадавших.

Причиной трагедии стал хлопок баллона газовой плитки, которую кто-то из пассажиров взял с собой в поезд для приготовления еды. Огонь уничтожил три вагона экспресса.

#Pakistan: 10 people killed, 13 injured in fire in Karachi-Rawalpindi Tezgam express train in Liaqatpur near Rahim Yar Khan pic.twitter.com/EYc69lu8pQ — Logical News® (@TheLogicalNews) 31 октября 2019 г.

Еще о происшествиях в России и по всему миру (в том числе и о таких, которые начинаются с невинных бытовых нарушений правил безопасности) - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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