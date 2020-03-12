А у вас в подвале кошки живут? Или еноты, может?

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
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Увеличение числа енотов наблюдается в Москве. (Мы, в свою очередь, можем сказать, что это касается не только Москвы, но и других городов. Енот стал очень популярным зверьком, только вот рад ли он сам этому? Вряд ли... прим. МГ.)
Об этом заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
«Я говорил еще в 2016 году, что нас ждет енотонашествие. Еноты были популярны, все контактные зоопарки их заводили, люди домой часто покупали», — отметил он.
В Москве в мороз в лесу енот не выживает, рассказал Бурмистров, но в городе всегда найдет теплый подвал и будет жить на уровне кошки.
Специалист рекомендовал не подходить к этим зверькам.
«Даже если ему протягивают еду, то он взял, стало мало — и начнет требовать, он может полезть в карман, а когда вы будете его отталкивать, может укусить. Бешенство никто не отменял», — добавил Бурмистров.
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Увеличение числа енотов наблюдается в Москве. (Мы, в свою очередь, можем сказать, что это касается не только Москвы, но и других городов. Енот стал очень популярным зверьком, только вот рад ли он сам этому? Вряд ли... прим. МГ.)
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