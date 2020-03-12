А у вас в подвале кошки живут? Или еноты, может?

Увеличение числа енотов наблюдается в Москве. (Мы, в свою очередь, можем сказать, что это касается не только Москвы, но и других городов. Енот стал очень популярным зверьком, только вот рад ли он сам этому? Вряд ли... прим. МГ.)

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Об этом заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

«Я говорил еще в 2016 году, что нас ждет енотонашествие. Еноты были популярны, все контактные зоопарки их заводили, люди домой часто покупали», — отметил он.

В Москве в мороз в лесу енот не выживает, рассказал Бурмистров, но в городе всегда найдет теплый подвал и будет жить на уровне кошки.

Специалист рекомендовал не подходить к этим зверькам.

«Даже если ему протягивают еду, то он взял, стало мало — и начнет требовать, он может полезть в карман, а когда вы будете его отталкивать, может укусить. Бешенство никто не отменял», — добавил Бурмистров.

По его словам, дальше енотов будет больше.

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По инф. rosbalt.ru

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