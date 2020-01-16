А кого из зверюшек точно дома нельзя держать?

В России с начала 2020 года вступил в действие закон об ответственном обращении с животными. Документ, в частности, предусматривает запрет содержания диких животных в квартирах.

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Управление Росприроднадзора по Северо-Западу опубликовало список животных, запрещенных к содержанию в неволе. В него вошли, в частности, кобры, мамбы, ядозубы, крокодилы, скорпионы, тарантулы. Из млекопитающих под запрет попали медведи, львы, леопарды, снежные барсы, рысь, гиена, росомаха, бегемот, носорог, макаки. Также нельзя заводить дома страусов, журавлей, фламинго и некоторые виды рыб.

В природоохранном ведомстве заявили, что законодательные нововведения призваны защитить права диких животных. Их заводят ради забавы и пытаются содержать в домашних условиях.

«Отсутствие подготовки и базовых знаний, а также соответствующих условий, приводят к трагическим последствиям. Отсюда нередкими становятся случаи обнаружения в многоквартирных домах или на улицах города змей, за которыми недосмотрели их владельцы, либо случаи гибели диких животных, которые оказались выброшенными на улицу», — отметили специалисты.

Диких животных, которые вошли в перечень, будут конфисковывать. Их отправят в реабилитационные центры и там решат, готов ли зверь вернуться в природу. Если нет, ему обеспечат место в приюте для диких животных.

Напомним, новый закон запрещает также контактные зоопарки на территории России. Кроме того, документ регулирует порядок отлова безнадзорных животных и деятельность приютов.

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По инф. rosbalt.ru

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