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Новые инициативы в защиту животных: запретить фуа-гра
По инф. rosbalt.ru   
01 Ноября 2019 г.
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В Нью-Йорке больше нельзя будет купить фуа-гра (приготовленная печень откормленного гуся или утки). По решению городского совета, предприятиям общественного питания будет запрещено продавать продукты, для производства которых насильно откармливают птиц.

Новые инициативы в защиту животных: запретить фуа-гра

Продукты будут считаться продуктом принудительного кормления, пока не доказано обратное. За нарушение предусматривается штраф «в размере не менее 500 и не более 2000 долларов», уточняет РИА Новости.

Закон вступит в силу через три года после подписания.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии хотят запретить продажу меха и использование животных в цирках.

Разные экологические инициативы, в том числе и из сферы защиты животных, наводняют современное общество. Как и любые явления, мнения идеи собирают полярные. Для кого-то, например, введение запрета на продажу шкур животных оказывается делом всей жизни, а другие могут лишь в ответ на это с ухмылкой отвернуться и покрутить пальцем у виска. Конечно, не стоит в борьбе за чистый и нетронутый мир доходить до того, что нельзя будет взглянуть «ни на березку, ни на стрекозку». Везде должна присутствовать золотая середина, которая все вокруг и нас самих изменит к лучшему.

Публикации в экологическом ключе на портале «Мои года» можно увидеть часто. Вот несколько таких любопытных материалов:

По инф. rosbalt.ru

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