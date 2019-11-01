Новые инициативы в защиту животных: запретить фуа-гра

В Нью-Йорке больше нельзя будет купить фуа-гра (приготовленная печень откормленного гуся или утки). По решению городского совета, предприятиям общественного питания будет запрещено продавать продукты, для производства которых насильно откармливают птиц.

Продукты будут считаться продуктом принудительного кормления, пока не доказано обратное. За нарушение предусматривается штраф «в размере не менее 500 и не более 2000 долларов», уточняет РИА Новости.

Закон вступит в силу через три года после подписания.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии хотят запретить продажу меха и использование животных в цирках.

Разные экологические инициативы, в том числе и из сферы защиты животных, наводняют современное общество. Как и любые явления, мнения идеи собирают полярные. Для кого-то, например, введение запрета на продажу шкур животных оказывается делом всей жизни, а другие могут лишь в ответ на это с ухмылкой отвернуться и покрутить пальцем у виска. Конечно, не стоит в борьбе за чистый и нетронутый мир доходить до того, что нельзя будет взглянуть «ни на березку, ни на стрекозку». Везде должна присутствовать золотая середина, которая все вокруг и нас самих изменит к лучшему.

Публикации в экологическом ключе на портале «Мои года» можно увидеть часто. Вот несколько таких любопытных материалов:

По инф. rosbalt.ru

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