80-летний старичок дал бой крокодилу, забравшемуся во двор

Пенсионер из США вступил в неравный бой с крокодилом, который забрался на задний двор его дома. Как сообщает WSVN, 80-летний мужчина дал отпор рептилии.

Со слов пенсионера, он увидел крокодила, когда вышел во двор, потому что его пес сильно лаял. Мужчина набросил на шею рептилии петлю и сражался, пока они не оказались возле пруда. Крокодил пытался затянуть его в пруд, но он сопротивлялся.

На помощь пенсионеру подоспели сотрудники полиции по охране диких животных. Мужчина не получил травм. Он пояснил, что умеет обращаться с опасными животными, так как ранее разводил волков и изучал ядовитых змей.

По инф. rosbalt.ru

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