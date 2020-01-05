15 января Путин обещает рассказать, как намерен бороться с бедностью граждан

В работе над посланием президента России Федеральному собранию Владимир Путин уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов населения. Об этом глава государства рассказал ТАСС. (Хорошая новость! Ведь уровень бедности в стране - очень тревожащий, это наша постоянная тема... Только не разочарует ли нас "общими словами" Владимир Владимирович? Надо будет вслушаться... - Прим. МГ)

«Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января», — отметил президент. Он не стал раскрывать содержание документа, указав, что пока его текст прорабатывается. «Пока не могу сказать, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты», — сказал Путин.

По его словам, речь идёт, в частности, о вопросах, связанных «с преодолением застоя в сфере доходов граждан», со снижением числа россиян, живущих с доходами на уровне МРОТ, с преодолением бедности. Путин подчеркнул, что «эти решения должны состояться».

«Меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», сказал он.

Послание президента Федеральному собранию — ежегодное выступление главы государства перед парламентом. Такое регулярное выступление зафиксировано в Конституции как его обязанность. В Послании президент обозначает основные направления развития России и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Текст документа готовится несколько недель, на финальной стадии — лично главой государства. В прошлый раз Владимир Путин выступал с посланием 20 февраля 2019 года.

Проблема снижения реальных доходов россиян поднималась во время большой пресс-конференции президента 19 декабря. Он признал, что в последние годы наблюдалось сокращение доходов. Государства указал, что данную проблему следует решать на основе роста производительности труда и ВВП.

Ну что ж, подождем новых идей от президента. Большинство из наших читателей старшего поколения - ему доверяют (хотя все больше и скептических настроений). Есть, правда, ощущение, что каких-то радикальных решений ни до 15 января, ни после - властями принято не будет. Ибо и оживление экономики (тот самый рост ВВП), и перераспределение государственных доходов хотя бы чуточку в сторону бедняков - означает серьезные потрясения для сложившегося социально-экономического уклада в стране, государственного капитализма. А пока - напоминаем новости с фронтов "борьбы с бедностью":

По инф. pnp.ru

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