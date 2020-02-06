Теперь «шайба» — это не про хоккей. А про опасную подростковую гадость!

Среди подростков стремительно растет популярность бестабачных смесей, известных как снюсы. Впору говорить о масштабной зависимости, опасной для здоровья и даже для жизни.

2019 год для российских родителей, учителей и школьников в буквальном смысле прошел «под знаком снюса». Новостные сводки пестрят заголовками об отравлениях подростков бестабачными смесями, а соцсети заполонили вирусные мемы, объясняющие, как правильно «кидать снюс».

Пока закон о запрете снюса все еще обсуждают в Госдуме, его популярность среди школьников только растет. Чем опасны никотиновые конфеты и что делать, если у ребенка в рюкзаке оказалась токсичная «шайба»?

Какая еще шайба?..

«Шайбой называют небольшую круглую коробку с пакетиками снюса. Его закладывают за губу. На вкус сладко-горький и жжет язык. Сильно расслабляет, голова начинает кружиться. Если долго держать, то стошнит, — рассказывает десятиклассник Олег (имя изменено — прим.). — Стоит банка рублей 300, и купить ее можно либо в магазинах „у дома“, либо в „табачках“ — там, где кальяны и вейпы продают».

Вообще-то снюс — это измельченный увлажненный табак, и в России он появился лет пятнадцать назад. Но в 2015 году его запретили, и на рынке появились бестабачные смеси с растительными волокнами, пропитанными никотином. Поскольку табака в них нет, школьникам приобрести их проще, чем сигареты.

Сегодня снюс продается в виде пакетиков, жвачек и леденцов, в одной коробочке — около двадцати «пэков». Один пакетик снюса содержит в пять раз больше никотина, чем обычная сигарета.

«Снюс держат во рту не менее 30 минут, и за это время в кровь поступает огромное количество никотина», — пишут на сайте Роспотребнадзора и отмечают, что регулярное употребление провоцирует рак полости рта, поджелудочной железы, пищевода и легких. Неудивительно, ведь в составе снюса 28 канцерогенов, среди которых никель, радиоактивный полониум-210 и нитрозамины.

Из других последствий употребления никотиновых конфет детьми — остановка роста, повышенная агрессивность и возбудимость, нарушение памяти и концентрации и ослабление иммунитета.

Сводки с токсичных полей

«Был у нас один Леха. Бежал как-то по школьному коридору, и у него из заднего кармана брюк выпала „шайба“. А за ним шла классная руководительница, естественно, она начала выяснять, что это за дрянь. Так и спалился. Начал отпираться и сдал всех друзей, кто тоже употребляет. Их вызвали на педсовет с родителями и поставили на исключение. Но потом вроде все успокоились, их оставили. А с пацанами Леха помирился просто: каждому по „шайбе“ купил», — поделился историей ученик 7 класса Артем.

Похожий наркоскандал не так давно случился в образцовой кадетской школе Вологодской области, где ученики 6—9-х классов разделились на «потребителей» и «дилеров» снюса. А 24 декабря в Ленобласти сразу четверо учеников 6 класса попали в больницу с жалобами на головокружение и боль в животе. По словам детей, все они ели конфеты, правда, какие именно — не уточнили.

В Петербурге ситуация не лучше: по данным заведующей приемным отделением Детской городской клинической больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова, за 2019 год в стационар поступило 16 подростков с острыми токсическими отравлениями от сосательных и жевательных смесей.

Похожие истории произошли в Москве, Екатеринбурге, Барнауле и других городах России. В октябре стало известно о первом случае детской никотиновой ломки от снюса, а 7 января 2020 года Минздрав объявил о первой смерти подростка от употребления никотиновых конфет.

Вирус-снюс

«Кидай снюс, а не братанов!»

«Кто снюс не кидал, тот жизни не видал!»

«Не важно, кто рядом. Важно, по чем снюс»

Вирусные мемы о «бестабачных», но «суперникотиновых» конфетах буквально заполонили соцсети, захватывая все большую подростковую аудиторию. Так, популярность завоевали Telegram-каналы «Мемы и снюс» (30 тысяч подписчиков) и «Снюснадзор» (25 тысяч).

В сети «ВКонтакте» больше пятидесяти тематических сообществ: «Пацаны и снюс», «Годнота и снюс», «Типичный снюс». Судя по количеству подписчиков — а в некоторых группах это 350 тысяч, — впору говорить о новой подростковой субкультуре, сформировавшейся вокруг трендовых никотиновых конфет. К слову, в сообществах утверждают, что работают только с аудиторией 18+, однако очевидно, что подписчиков невозможно отфильтровать по возрасту.

Контент пабликов состоит из мемов и демотиваторов, посвященных употреблению смесей. «Snus is my life!» — пишут в описании одной из групп, а потом опасливо добавляют: контент носит только юмористический характер.

«Сообщество ни в коем случае не пропагандирует табак, а также другие запрещенные в России табачные изделия, вещества и их употребление!!!» — уверяют админы. Однако по факту вирусный развлекательный контент нацелен именно на популяризацию снюсов среди юной аудитории. Тем более что в комментариях пользователи обмениваются адресами магазинов.

Здесь же можно встретить и рекламные предложения — сделать заказ предлагают через Telegram-канал: «Пишите адрес, по которому нужно доставить, марку и вкус снюса, объем покупки (от трех шайб доставка бесплатная)».

Политика решает?

«У нас даже четвероклассники на каждом уроке выходят „закинуть“. Одного физрук заметил в туалете со снюсом. Другого сфотографировали, как он передает банку знакомому, — рассказывает шестиклассница Аня. — В школе нам провели классный час, на котором показали видеоролики о вреде снюсов. Но всем все равно, мне кажется. Это модно».

В декабре прошлого года Дмитрий Медведев поручил МВД «пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете», а Роспотребнадзору, СК и прокуратуре — проверить магазины. Законопроект о запрете снюсов Госдума рассмотрит рассмотрит во втором чтении в феврале.

Не дожидаясь федеральных органов, региональные власти уже самостоятельно борются со снюсом: так, в Югре, Забайкалье, Удмуртии, Адыгее, Вологодской, Брянской, Челябинской и Омской областях уже запретили продажу никотинсодержащих смесей детям и подросткам. На территории Калужской области, Ставропольского края, Владимирской области и Карачаево-Черкессии ввели полный запрет на продажу жевательных смесей и нюхательного табака.

Петербургские депутаты от тотального запрета отказались, но предложили ввести штрафы от 3 до 50 тысяч рублей за продажу снюсов несовершеннолетним.

«Сейчас предприниматели говорят, что у них нет правовых оснований отказывать подросткам в продаже: действующее законодательство позволяет отнести некурительные бестабачные смеси к продуктам питания, — рассказал депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок. — Но с принятием закона ситуацию удастся переломить, как это произошло с вейпами после того, как мы их запретили».

Из-под полы

«От родителей снюс, конечно, скрывают, — говорит Лиза, ученица 8 класса. — Кое-кто в подъездах прячет — это что-то типа закладок. А в школьных туалетах он постоянно лежит. Закинул, вытащил и там же бросил. Иногда прямо на пол».

Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге, замечает, что выведение продаж в нелегальную сферу не решит проблему:

«Необходимо предпринимать все возможные меры по профилактике самого явления и разъяснить вред для здоровья от употребления подобных продуктов».

С ней соглашается Андрей Болгов, руководитель фонда «Город без наркотиков»:

«После запрета региональных властей продавцы, торговавшие снюсом, перешли на его доставку из рук в руки по телефону. Школьников такой вариант устраивает. Даже после полного запрета востребованный продукт не исчезнет, а уйдет в подпольную торговлю. Точно так же было со спайсом 10 лет назад».

Впрочем, авторы пабликов «ВКонтакте» уверены, что снюс не запретят. Так, в группе «Пацаны и снюс» пишут:

«Это тупая и топорная промывка мозгов. Вам пытаются внушить то, что бестабачные никотиновые пэки уже запретили. Но пролоббировать закон о запрете снюса не получится, так как состав снюса (бестабачных никотиновых пэков) абсолютно легален», — пишут в паблике и называют компоненты: сода, никотин высокой степени очистки, пищевая добавка E460 (микрокристаллическая целлюлоза — масса, которую пропитывают никотином и ароматизаторами), E1520 (пропиленгликоль, увлажняющий смесь), вкусовые ароматизаторы.

«Единственное что получится сделать — ограничить крепость никотиновых пэков и запретить продажу несовершеннолетним», — уверены в паблике.

Если в кармане — «шайба»

«У нас в родительском чате постоянно обсуждают эти конфеты, — рассказывает Екатерина, мать двоих подростков. — Знакомые нашли у сына „шайбу“ в рюкзаке между „математикой“ и „русским“. Наорали, конечно, запретили гулять, интернет пытались отключить. Но, по сути, контролировать это невозможно. Он ведь в других местах прятать начнет, а „поймать“ сложно — запаха никакого».

Андрей Болгов советует родителям периодически делать детям никотиновый тест — в аптеках они стоят около 40 рублей. С его помощью можно установить, есть ли в организме никотин.

«Никотин по силе привыкания стоит на втором месте после героина. Поэтому снюс вызывает сильную психическую и физическую зависимость у детей, и часто без помощи врача-нарколога не обойтись», — отмечает Болгов.

Клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Иван Люшаков уверен, что если ребенок дезадаптирован в социуме из-за проблем в семье или на учебе и ему тяжело справляться с трудностями, это подталкивает его к приему каких-то веществ. Так формируется зависимое поведение — ребенок думает, что не справится со стрессом без них.

В такой ситуации лучше наладить с ребенком честный диалог на равных.

«Главное в этой ситуации — не навредить, — полагает Люшаков. — Откажитесь от контролирующей или манипулятивной позиции, не прибегайте к ультиматуму. Создайте доверительную обстановку, будьте принимающим родителем. Расскажите о своих чувствах в связи с этой ситуацией. Не решайте все за ребенка, но предложите помощь. И ни в коем случае не прибегайте к физическому и эмоциональному насилию».

Однако, если употребление снюса все же стало систематическим, за помощью нужно обратиться к психологам и наркологам.

***

Снюсы можно назвать бичом молодого поколения. На это, к сожалению, есть запрос и мода, а потом к смесям подростки привыкают, и у них возникает зависимость. Случилось это или еще нет, но взрослые люди, которые разъяснят, поймут, помогут расставить приоритеты и оберегут, должны всегда находиться рядом с детьми. Не физически, конечно, это невозможно. Но подросток должен чувствовать, что он нужен, за него переживают, его любят и обязательно поддержат. А у нас так бывает далеко не всегда. Мамам и папам зачастую некогда. Много работают, чтобы обеспечить нормальную жизнь. Существуют родители и в принципе времяпрепровождением и пристрастиями своих отпрысков мало или совсем не интересующиеся – таких должны контролировать службы, защищающие детство.

А еще некоторые продавцы, отлично понимающие таящуюся в снюсах опасность для ребятни, тем не менее, реализуют им эту гремучую жевательную смесь. И есть желание в который раз обратиться к таким вот черствым своим сердцем людям сферы торговли: а вы бы хотели, чтобы на месте мальчишек и девчонок, без проблем получающих в табачных лавках в руки снюсы, оказались ваши любимые дети?..

По инф. rosbalt.ru

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