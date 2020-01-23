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А снюсы детям всё продают и продают. Вы думаете, что делаете, торгаши?!
По инф. rosbalt.ru   
23 Января 2020 г.
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Московские следователи возбудили уголовное дело о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, по факту продажи подростку в киоске в центре столицы снюса.

А снюсы детям всё продают и продают. Вы думаете, что делаете, взрослые?!

Инцидент произошел еще 7 декабря 2019 года в табачном киоске на Новом Арбате. Следователи установили, что в киоске школьнику продали жевательную никотиносодержащую смесь, которая опасна для жизни и здоровья.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Такая зараза, как снюсы, к сожалению, проникла в ряды подрастающего поколения. Не все из детей, кто поддался на ее употребление, способны оценить уровень опасности от снюсов исходящий (стоит понаблюдать за своими внуками и спросить у их мам и пап, контролируют ли они ситуацию). И тут на защиту мальчишек и девчонок, юношей и девушек, конечно, должны встать взрослые. Должны, как говорится, но не обязаны. Некоторые из них детям вредную забаву еще и продают. Неужели нет ни капли сомнения в правильности своих действий по отношению к младшим или жажда наживы при этом затмевает всё?

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