В России от снюса умер первый ребенок. Давно пора бить тревогу!

Министерство здравоохранения России зафиксировало первый в стране случай смерти из-за некурительных никотиносодержащих смесей.

Об этом РИА Новостям рассказал внештатный нарколог министерства Евгений Брюн. Брюн заявил, что в России вспышка употребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции. Кто стал жертвой он не уточнил.

По информации «35медиа», из-за никотиновых смесей погиб подросток в Кирове.

«Между тем наши коллеги из Вятки сообщили, что у них зарегистрирован первый смертельный случай. Предположительная причина отравления несовершеннолетнего — именно снюс», — рассказал журналистам заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера Юрий Афанасьев.

В России с декабря 2015 года запрещена торговля насваем и снюсом (измельченный табак, который закладывают под губу). Но производители стали заменять табак на чистый никотин или никотиносодержащие смеси. Аналоги снюса в форме конфет или жевательной резинки пользуются популярностью среди школьников. Роспотребнадзор признал снюс опасным для здоровья, так как он вызывает отравления.

В начале декабря в Госдуму внесли законопроект, который запрещает любую сосательную и жевательную продукцию, содержащую никотин. 23 декабря Совет Федерации попросил правительство принять постановление о запрете на продажу никотиносодержащих нетабачных изделий, пока в законодательство не будут внесены необходимые поправки. 25 декабря на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору пресечь незаконную торговлю снюсом и провести внеплановые проверки в торговых точках.

Что ж происходит-то? Пока законы принмаются, внуки наши умирать будут? Срочно надо браться за воспитание и объяснить молодому поколению, что "ловить кайф" со всякими вредными смесями опасно не только для здоровья, но и для самой жизни!

Об опасной новинке, угрожающей внукам:

Polit.ru

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