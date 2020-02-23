Украинцев огорошили прогнозом о снижении пенсий

Замминистра социальной политики Наталья Ненюченко заявила, что пенсии на Украине будут снижаться из-за ограниченных ресурсов солидарной пенсионной системы и высокой доли теневой занятости.

По ее словам, в системе негосударственного пенсионного обеспечения сегодня участвуют только пять процентов работающих украинцев.

При этом уже сейчас пенсии большинства граждан страны не дотягивают даже до размера прожиточного минимума. Ненюченко назвала это ключевой проблемой.

В среднем, украинцы получают не более четырех тысяч гривен в месяц (10 500 рублей).

При этом первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что впервые слышит о грядущем снижении пенсий и назвал слова Ненюченко «настоящим фейком».

По инф. rosbalt.ru

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