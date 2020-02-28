Пенсии по инвалидности обещают назначать «автоматом»

Пенсионный фонд России с июля 2021 года начнет назначать пенсии по инвалидности в беззаявительном порядке. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в четверг на заседании Общественного совета при ведомстве, его слова передает ТАСС.

«Первый шаг, который мы предприняли, — подготовили данный законопроект. Он нам позволит назначать пенсию инвалидам, обратившимся в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Мы сейчас смотрим, что это будет с 1 июля 2021 года в проактивном режиме», — сказал министр.

По его словам, в ближайшее время эта система будет протестирована в пилотном режиме, после чего, с 2021 года, МСЭ начнет передавать соответствующие сведения в Пенсионный фонд, который в свою очередь будет автоматически назначать пенсию без необходимости личного заявления гражданина.

«Заявление о доставке пенсии будет приниматься органом медико-социальной экспертизы и передаваться в ПФР на исполнение также без участия гражданина», — сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в стране более 12 миллионов человек с разной степенью инвалидности получают меры государственной поддержки, часть из которых предоставляется Пенсионным фондом РФ.

Еще информация об инвалидах и для них — по ссылке.

Еще новости о пенсионной системе России — по ссылке.

По инф. pnp.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...