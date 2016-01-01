29 июля 2017 года исполнилось 200 лет со дня рождения великого мариниста, баталиста, коллекционера и мецената Ивана Константиновича Айвазовского. Творческая карьера знаменитого художника длилась 60 лет, из-под его кисти вышло шесть тысяч полотен! Несколько его работ можно увидеть в Иркутском художественном музее.

Биография Айвазовского Ивана Константиновича

Айвазовский был вечным романтиком и прожил долгую и счастливую жизнь, в которой было место и для любви, и для успешной карьеры.

Ованес Айвазян – такое имя было дано при крещении мальчику, родившемуся в армянской семье небогатого купца Геворга (Константина) и его жены – искусной вышивальщицы Рипсиме. Отец художника писал свою фамилию на польский манер – Гайвазовский.

Дом в Феодосии, где родился будущий художник, стоял на холме, откуда открывался прекрасный вид на Чёрное море, крымские степи и древние курганы. С ранних лет Ованес видел море в разных его проявлениях.

Мальчик рос очень талантливым, рано начал рисовать и сам выучился играть на скрипке. Но детские рисунки великого мариниста не сохранились, потому что были сделаны на песке. Чуть свет Ованес вскакивал с постели и бежал к морю. Там впервые и увидел он алые паруса. Словно вынырнув из воды, лучи солнца ударили по парусам корабля, и те заалели...Картина потрясла детское воображение, и он кинулся рисовать это видение. Но волны слизнули с песка его рисунок. Впору было расплакаться. Понёсся к дому. И уже в следующую минуту по белой стене... плыл парусник. Нарисованный углём! Мать заохала. Отец нахмурился, но сына наказывать не стал.

Первые успехи

На юное дарование обратил внимание феодосийский архитектор Яков Кох. Он и стал первым учителем будущего живописца: давал ему уроки, дарил краски и бумагу. Кох также обратил на Айвазовского внимание градоначальника Александра Казначеева, который позже, когда юному художнику исполнилось 13, помог Айвазовскому попасть в Симферопольскую гимназию.

После окончания гимназии Айвазовский был зачислен за казённый счёт в Императорскую академию художеств Санкт-Петербурга.

В Петербурге будущий великий художник оказался в 1833 году и начал учиться в академии — уже не как Ованес Гайвазовский, а как Иван Айвазовский.

Во время учёбы в академии в 1835 году серебряной медалью была отмечена работа Айвазовского «Этюд воздуха над морем», в 1837 году золотой медалью первой степени — картина «Штиль».

К слову, 20-летнего Айвазовского выпустили из учебного заведения на два года раньше, поскольку преподаватели решили, что более академия ему ничего дать не может. В награду художник получил поездку по Крыму и Европе с полным пансионом.

Слава

Знакомство студента Императорской академии художеств Ивана Айвазовского с итальянской звездой балета Марией Тальони, гастролирующей в Санкт-Петербурге, началось с курьёза: её экипаж случайно задел Айвазовского и он упал. Сердобольная дама довезла «жертву» до дома, а на другой день прислала ему билет на свой спектакль. Так он и начался, их неожиданный роман, которому не суждено было окончиться свадьбой. Чувство было взаимным, но когда в Венеции влюблённый Айвазовский сделал Тальони предложение, та ответила отказом. Она была старше художника на 13 лет, но главная причина была в том, что сцена для неё была гораздо важнее.

Путешествуя по Италии, Айвазовский писал картины, которые принесли ему большой успех. Он продавал свои полотна и уже на собственные доходы смог позволить себе поездку в другие страны.

Айвазовский вернулся в Россию с триумфом. Он получил звание академика и императорским указом был причислен к Главному морскому штабу в качестве художника с правом ношения мундира морского министерства. Кроме того, Айвазовский был единственным русским художником, который имел чин действительного тайного советника.

Слава пришла к Айвазовскому при жизни. Художнику покровительствовал императорский двор, Николай I скупал самые большие полотна.

Художник Константин Лемох рассказывал, что Николай I, выйдя в море на колесном пароходе, как-то взял с собой Ивана Константиновича. Царь стоял на кожухе одного пароходного колеса, а художник — на другом. И Николай кричал ему: «Айвазовский! Я царь земли, а ты — царь моря!»

В 1842 году журнал «Отечественные записки» писал: «Айвазовский чувствует море страстно, всем существом своим».

Проводя большую часть времени в Петербурге, будучи вхож в лучшие дома столицы, Айвазовский всё же рвался душою в свою Феодосию. «Но чуть повеет весной, – писал он, – на меня нападает тоска по родине: меня тянет в Крым, к Чёрному морю...»

Как только позволили финансы, Айвазовский обосновался в родной Феодосии, где купил участок и выстроил на нём дом, напоминающий по стилю итальянские палаццо. Позже Айвазовский превратил свой дом в частный музей, открытый для посетителей, и пристроил галерею. Сегодня это здание Феодосийской национальной картинной галереи имени Айвазовского.

Юлия и Анна

Иван Айвазовский слыл в Северной столице завидным женихом, но остановил свой выбор на гувернантке Юлии Грейвз. Они поженились в 1848 году, Юлия родила ему четырёх дочерей. Брак закончился разводом: жена предпочитала жить в Петербурге и не одобряла любви мужа к крымскому дому и к путешествиям. В конце концов, супруги стали жить отдельно. В 1877 году Айвазовский подал прошение в Синод о разводе. А в 1882 году 65-летний художник сочетался вторым браком с молодой вдовой феодосийского купца Анной Берназиан. Знакомство состоялось, когда на пути экипажа Айвазовского оказалась похоронная процессия. В последний путь провожали известного в Феодосии купца Саркизова. За гробом шла вдова – прекрасная юная армянка...

«Моя душа должна постоянно вбирать красоту, чтобы потом воспроизводить её на картинах. Я люблю тебя, и из твоих глубоких глаз для меня мерцает целый таинственный мир, имеющий почти колдовскую власть. И когда в тишине мастерской я не могу вспомнить твой взгляд, картина у меня выходит тусклая...», – признался как-то Анне художник.

Иван Константинович знаменит в основном своими морскими пейзажами и сражениями, но этим его творчество не ограничивалось. Художник создал серию картин на библейские и исторические темы. Писал Айвазовский и портреты, но, не считая себя отличным портретистом, рисовал лишь близких ему людей.

Добрый гений

Своим домом великий художник всегда считал Феодосию и старался улучшить жизнь родного города. Однажды Айвазовский обратился к городским властям: «Не будучи в силах далее оставаться свидетелем страшного бедствия, которое испытывает от безводья население города, я дарю ему 50.000 ведер в сутки чистой воды из принадлежащего мне Субашского источника». Благодарные феодосийцы возвели в центре города фонтан-памятник с бронзовой фигурой женщины с надписью: «Доброму гению». В точёной фигуре узнаваема была жена художника Анна Никитична.

Умер Айвазовский внезапно, во сне, в возрасте 82 лет, оставив после себя дочерей и множество внуков. Его последняя картина «Взрыв корабля» осталась на мольберте неоконченной.

Проститься с Айвазовским на улицы вышел весь город, которому тот оставил школу искусств, построенное на его деньги новое здание музея древностей, железную дорогу и морской порт.

Айвазовский всю жизнь писал свои морские пейзажи, которые пользовались огромной популярностью. Работал чрезвычайно быстро, без набросков и часто по памяти. Излюбленные его сюжеты – буря, бушующие волны, обломки кораблей, проигравших битву со стихией. Но на всех картинах Айвазовского есть радуга или начинающийся далеко на горизонте рассвет как знак надежды и того, что после любой самой страшной ночи появляется солнце.