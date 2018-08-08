Светлана Савицкая: единственная дважды Герой. С юбилеем!

8 августа 2018 года отмечает семидесятилетие первая женщина, вышедшая в открытый космос, первая и единственная женщина дважды Герой Советского Союза – Светлана Евгеньевна Савицкая.

Дочь маршала

Светлана Савицкая родилась в Москве, в семье лётчиков. Её отцом был лётчик-испытатель маршал авиации, дважды Герой Советского Союза Евгений Яковлевич Савицкий. В годы войны лётчик с позывным «Дракон» сбил 22 самолёта противника и умело руководил действиями авиационного корпуса. Савицкий оставался действующим военным лётчиком до 70 лет, пилотируя самые современные образцы авиационной техники.

Мама – Лидия Павловна – в годы войны тоже была лётчицей, потом стала учительницей. Отец девочки был человеком сильным и неординарным. Прошёл путь от беспризорника до маршала авиации. Дочь воспитывал необычно, воплощая в жизнь собственные взгляды и принципы: предоставлял ей с самого детства полную свободу, учил принимать самостоятельные решения. Школу Света посещала факультативно, но училась всегда только на отлично, в шестнадцать лет начала прыгать с парашютом. Свой жизненный путь и профессию девушка тоже выбрала сама.

Светлана Савицкая была «маршальской дочерью» и это ко многому обязывало: ей приходилось доказывать, что она чего-то стоит сама по себе.

Первые рекорды

Светлана после школы поступила в Московский авиационный институт, где получила диплом бортинженера и одновременно училась в Калужском авиационном лётно-техническом училище на лётчика-инструктора.

Во время учёбы Савицкая была в составе сборной команды СССР по пилотажному спорту. В 1970 году выиграла первенство мира на поршневых самолётах в Великобритании. Установила три мировых рекорда по парашютному спорту в групповых прыжках из стратосферы и 18 авиационных рекордов на реактивных самолётах. В 1970 году удостоена звания заслуженного мастера спорта СССР.

Кроме того, за три года, с 1975 по 1978, Светлана установила на учебно-боевом самолёте четыре женских рекорда высоты и скорости полёта.

Женский вопрос

Несколько лет Савицкая работала лётчиком-испытателем Московского машиностроительного завода «Скорость», а в августе 1980 года пришла в отряд космонавтов. Но в то время существовало стойкое убеждение, что женщины не годятся для космических полётов по медицинским показаниям. Этому способствовала фраза, сказанная Королёвым после полёта в космос Валентины Терешковой о том, что женщинам в космосе делать нечего. В результате на много лет тема женщины в космосе была просто закрыта. Помог переломить ситуацию с женскими полётами выдающийся конструктор, академик Валентин Глушко. Он считал, что женщины вполне могут летать и выполнять все необходимые работы наравне с мужчинами и даже лучше. Именно благодаря Глушко «женская» космическая программа всё же получила право на жизнь.

С 19 по 27 августа 1982 года Светлана Савицкая совершила свой первый космический полёт в качестве космонавта-исследователя, став второй после Терешковой женщиной в мире, побывавшей в космосе.

Открытый космос

После первого полёта Светлана загорелась идеей выхода в открытый космос. Но начальство её не поддержало. Мол, сложно, физически тяжело, да и ни к чему. Отчасти это объяснялось тем, что всё необходимое оборудование, в частности скафандры, были рассчитаны только на мужчин.

Ситуация изменилась через некоторое время, когда выяснилось, что программой по выходу первой женщины в открытый космос занимаются в США и уже вовсю идёт подготовка.

Времени, чтобы опередить американцев, было в обрез – меньше года. Сначала Светлане хотели шить специальный женский скафандр, но выяснилось, что ей прекрасно подходит стандартный. Очень тщательно проверялось здоровье. Ведь задача была не просто «вытолкнуть» Савицкую за пределы корабля и вернуть обратно, женщина-космонавт должна была выполнить за бортом определённые задачи, а значит, провести там довольно много времени. В то время выход в открытый космос считался равносильным подвигу, и было совершенно непонятно, как на это отреагирует женский организм.

И вот 25 июля 1984 года впервые в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая осуществила выход в открытый космос. Вместе с опытным космонавтом, командиром экипажа Владимиром Джанибековым она выполнила необходимую программу научных экспериментов за бортом. И установила рекорд пребывания женщины в открытом космосе – 3 часа 35 минут. На протяжении всего этого времени за Савицкой внимательно наблюдали с командного пункта на Земле, но никаких проблем или отклонений не обнаружили. Светлана спокойно и уверенно выполнила всё необходимое, ни в чём не уступая опытному напарнику-мужчине. При этом она ещё успевала поддерживать шутливый диалог с коллегами, оставшимися на корабле.

Через четыре дня, 29 июля, экипаж «Союза Т-12» вернулся на Землю.

СССР снова опередил США: первый «женский» выход в открытый космос остался за нашей страной. Светлана Савицкая стала дважды героем Советского Союза.

Вдохновлённое таким триумфом руководство космических программ стало разрабатывать ещё одну идею: полёт в космос чисто женского экипажа. Командиром, конечно, должна была стать Савицкая.

Полёт назначили на ноябрь 1985 года. Но из-за различных сложностей, в том числе и технических, старт сначала перенесли, а потом и вовсе отменили.

Отряд космонавтов Светлана Савицкая покинула в 1993 году в звании майора, больше так и не слетав в космос. После полёта Савицкой, как и после Терешковой, снова случилась пауза, и следующая русская женщина отправилась в космос только через десять лет.

Семья

Светлана Евгеньевна отличалась тем, что всегда умела совмещать работу и личную жизнь. Она не считает, что правильно жертвовать одним ради другого. Савицкая летала в космос уже будучи замужем, но о личной жизни космонавтов не принято было писать в газетах. Да и сейчас Светлана Евгеньевна категорически не желает обсуждать ничего, связанного с семьёй, – такое у неё правило. Известно, что муж Савицкой – Хатковский Виктор Станиславович – тоже лётчик, инженер-конструктор Московского машиностроительного завода имени Ильюшина. Познакомились Светлана и Виктор в сборной СССР по высшему пилотажу. Двадцатилетняя Светлана уже прыгала с парашютом, а Виктор был лётчиком-инструктором. Супруги вместе до сих пор.

А вот сына Константина Савицкая родила в 38 лет, когда уже закончила свою космическую карьеру, но продолжала работать.

Светлана Евгеньевна – спокойный человек, любит шить, не увлекается нарядами и косметикой. Много лет носит одну и ту же причёску – по её словам, «чтоб меньше возиться».

После космоса

После ухода из отряда космонавтов Савицкая работала заместителем начальника в НПО «Энергия», затем доцентом в МАИ.

В конце восьмидесятых годов Светлана Евгеньевна активно занималась общественной деятельностью, была народным депутатом и членом Верховного Совета СССР. В октябре 1993 года она баллотировалась в Госдуму РФ, но проиграла на выборах. В 1995 году была избрана депутатом в Госдуму второго созыва от блока Ирины Хакамады «Наше дело», но в Думе перешла во фракцию КПРФ. В 1999 и 2003 года избиралась депутатом Госдумы от КПРФ.

Светлана Евгеньевна удостоена многих правительственных наград: две звезды Героя Советского Союза, два ордена Ленина, орден «Знак Почёта», золотая медаль и 18 дипломов Международной федерации воздухоплавания (FAI), 16 золотых спортивных медалей СССР, специальная медаль за установление женского мирового рекорда пребывания в открытом космосе. Именем женщины-космонавта названы два астероида.

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