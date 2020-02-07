Русский Леонардо

7 февраля – день рождения Александра Леонидовича Чижевского, одного из самых выдающихся деятелей нашего времени. Большинству имя учёного знакомо по названию прибора – ионизатора воздуха, но это только малая толика научных достижений Чижевского. Крупный ученый, основатель гелио- и космобиологии, художник, глубокий мыслитель-космист, поэт, он справедливо был назван «Леонардо да Винчи XX века».

Будущий ученый

Александр Леонидович Чижевский родился 7 февраля 1897 года в посаде Цехановец Бельского уезда. Отцом Саши был кадровый военный, артиллерист Леонид Васильевич Чижевский.

Мать, Надежда Александровна, умерла от туберкулеза через год после рождения сына. Лишившись матери во младенчестве, Шура не был обделен нежной заботой и лаской. Родная сестра отца, Ольга Чижевская-Лесли, заменила маленькому племяннику мать.

Леонид Васильевич всячески поощрял любознательность мальчика. Создавалась домашняя химическая и электрофизическая лаборатория, оснащенная всем доступным оборудованием и приборами. К услугам Шуры была богатейшая библиотека отца. В десять лет мальчик уже составил свой первый компилятивный труд, который назывался «Популярная космография по Клейну, Фламмариону и другим». Но любовь к единственному в семье ребенку не была слепой. Позднее Чижевский писал: «Дисциплина поведения, дисциплина работы и дисциплина отдыха были привиты мне с самого детства… Полный достаток во всем не только не изменили этих принципов, но, наоборот, обострили их. С детства я привык к постоянной работе».

Мальчик обладал чрезвычайно чуткой нервной системой, его организм болезненно реагировал на изменение погоды за день-два до этого. Близкие Шуры очень беспокоились за его здоровье, а сам он смотрел на это как экспериментатор и аналитик.

Сочинять стихи Шура начал с шестилетнего возраста, кроме этого он хорошо рисовал и делал вышивки шелком. Все это доставляло ему большое удовольствие.

«Солнцепоклонник»

В начале апреля 1914-го Александр познакомился с Циолковским, и это во многом определило дальнейшую судьбу будущего ученого. Их отношения учителя и ученика с годами переросли в дружбу. В 1915-м Чижевский окончил реальное училище, и перед ним встал вопрос о дальнейшем пути. В итоге выбор пал на два московских института: коммерческий, для точных наук, и археологический, для изучения гуманитарных дисциплин.

Всё лето 1915-го года Александр посвятил наблюдениям за Солнцем. Наблюдая с помощью телескопа солнечные пятна, юноша обратил внимание на то, что, как правило, одновременно с увеличением количества пятен происходила активизация военных действий в Европе во время Первой мировой войны. Тогда эта была поистине революционная гипотеза. Чижевский заметил и впоследствии научно доказал, что для органического мира важны периодические изменения солнечной активности.

В 1916 году Александр пошел добровольцем на фронт, где воевал его отец. Был ранен, получил контузию, награжден Георгиевским крестом IV степени и был демобилизован.

В 1917 году Чижевский блестяще окончил археологический институт, защитил диссертацию на тему «Русская лирика XVIII века», получил звание археолога. В том же году он защитил диссертацию уже на степень магистра всеобщей истории. Через год окончил коммерческий институт, но продолжал учиться вольнослушателем в университете на физико-математическом и медицинском факультетах. С 1918 по 1920 год Александр Леонидович преподавал русский язык и литературу в Калуге на курсах по подготовке командного состава Красной армии. В связи с переходом на новую орфографию он составил обновленный учебник русского языка.

В 1918 году Чижевский защитил в московском университете диссертацию по всеобщей истории и стал доктором наук в 21 год. В диссертации Чижевский проанализировал большой материал, начиная с V века до нашей эры, и пришел к выводу, что многие крупные исторические события происходили как раз в моменты повышенной солнечной активности.

Через шесть лет Чижевский по рекомендации Луначарского издал книгу «Физические факторы исторического процесса», в которой в краткой и доступной форме изложил свою докторскую диссертацию. Публикация вызвала бурную критику.

Впоследствии Чижевский в своих воспоминаниях напишет: «Сразу же ушаты помоев были вылиты на мою голову... Я получил кличку солнцепоклонника – ну, это куда ещё не шло, – но и мракобеса».

Отрицательную роль в судьбе Чижевского и его исследований сыграли и некоторые известные крупные ученые: Тимирязев и академик Иоффе. Тимирязев так отозвался о диссертации Чижевского: «Большего бреда трудно себе представить!» В 1935 году в газете «Правда» даже вышла статья «Враг под маской ученого».

В то же время новаторские идеи и исследования Чижевского в области космобиологии и аэроионизации стали известны за рубежом, где они получили признание и высокую оценку научной общественностью. За выдающиеся научные достижения Чижевский был избран почетным и действительным членом ряда академий и научных обществ мира. В Сорбонне – крупнейшем университете Европы – среди барельефов великих ученых находится и барельеф Александра Леонидовича Чижевского. Ученого неоднократно приглашали для научной работы и чтения лекций за рубежом, но его не выпускали из страны. В сентябре 1939 года в Нью-Йорке состоялся Первый международный конгресс по биофизике и космобиологии. Чижевский был приглашен для участия в работе конгресса. Но в поездке за рубеж ему отказали. На этом конгрессе он был избран почетным президентом.

Люстра Чижевского

Сегодня имя ученого прочно связано с известным прибором – люстрой Чижевского. В 1927 году прошли успешные испытания этой люстры. Александр Леонидович первым открыл биологическое действие электрических зарядов воздуха на организм. По его выражению, воздух, лишенный ионов, подобен пище без витаминов или воде без минеральных солей. Чижевский работал в лаборатории по зоопсихологии у известного дрессировщика Владимира Дурова, где изучал влияние аэроионов на животных.

Но следует упомянуть и другие важные научно-технические достижения Чижевского. Он предложил метод электроокраски, нашедший в настоящее время широкое применение в промышленности, а также показал возможность управлять химическими реакциями с помощью электрического поля. Всего Александр Леонидович опубликовал около пятисот научных трудов.

Внутреннее пламя

В 1942 году учёного арестовали по ложному доносу. Последующее заключение на восемь лет стало испытанием личности Александра Леонидовича на прочность. Он продолжал работать в лагерях, в госпитале исследовал электрические свойства эритроцитов и структуру движущейся крови. На поселении в Казахстане работал как научный консультант.

В 1958 году Чижевский вернулся в Москву, где был руководителем лаборатории ионификации и кондиционирования воздуха.

Александр Леонидович скончался в 1964 году, был реабилитирован посмертно. Научные открытия Чижевского, изменившие социальные и физические представления о мире, совершены в двух областях: биофизика и гелиобиология. Его идеи о влиянии космоса на жизнь человечества опередили время. Они прорастают в современной науке, как свет Солнца, влияние которого вечно.

Свои ощущения от творческой работы учёный описывал так:

«…Я всегда горел внутри! Страстное ощущение огня – не фигурального, а истинного жара было в моей груди. В минуты особых состояний, которые поэты издревле называют вдохновением, мне кажется, что мое сердце извергает пламень, который вот-вот вырвется наружу. Этот замечательный огонь я ощущал и ощущаю всегда, когда меня осеняют мысли или чувство заговорит».

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