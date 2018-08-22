Раиса Кудашева — неизвестный автор новогоднего гимна

140 лет назад, 15 августа 1878 года родилась Раиса Кудашева – неизвестный автор самого настоящего новогоднего гимна многих поколений. К сожалению, о жизни Раисы Адамовны известно мало: она была очень скромным человеком и даже творила всегда только под псевдонимами. «Я не хотела быть известной, но и не писать не могла», – впоследствии говорила она.

Поэтесса

Раиса Адамовна Кудашева, в девичестве Гедройц, родилась в дворянской семье потомков старинного княжеского рода Гедройцев. На Руси семейство Гедройц появилось во времена Петра I, а сейчас входит во Всероссийское генеалогическое древо.

Отец – Адам Гедройц был чиновником Московского почтамта, дослужился до надворного советника.

Она окончила женскую гимназию М. Б. Пуссель. По отзывам близких, Раиса обладала педагогическим даром.

После гимназии девушка поступила на службу гувернанткой к вдовцу князю Кудашеву, а позже стала его женой.

Стихи Рая писала с детства. Однако лишь в 1896 году отважилась одно из них послать в редакцию журнала «Малютка». Стихотворение называлось «Ручейку». Его напечатали, автору было тогда 18 лет. И с тех пор стихи Раисы Адамовны стали появляться на страницах многих детских журналов под псевдонимами «А. Э», «А. Эр», «Р. К.». В 1899 году в журнале «Русская мысль» была опубликована повесть Кудашевой «Лери», которая так и осталась её единственным произведением для взрослых.

«Так это вы ???»

Впервые знаменитая «Ёлочка» была опубликована в 1903 году в санкт-петербургском журнале «Малютка» под псевдонимом «А. Э.». Стихотворение входило в сборник для детских праздников.

Однако написание стихов не давало Кудашевой средств на жизнь. Грянула война 1914 года, затем революция, гражданская война. Раиса Адамовна, бывшая княгиня, давно овдовела, а после революции лишилась и имущества, и титула. Её имя было в тени, да она и не стремилась к известности, тем более при её «сомнительном» происхождении. Работала учительницей, а потом несколько десятков лет – библиотекарем.

Нет достоверных сведений о том, как стало известно, кто написал знаменитые стихи. Но существует легенда, что авторство Кудашевой, которой на тот момент уже было около шестидесяти, было раскрыто при вступлении в Союз писателей СССР. Есть целых три версии тех событий.

Однажды в кабинет Алексея Горького постучалась пожилая женщина, которая сообщила, что хотела бы вступить в его организацию. Когда Горький поинтересовался, что же она написала, женщина ответила: «Только детские тоненькие книжки». На это Горький ответил, что в Союз писателей принимают только серьёзных авторов. «Нет так нет», – ответила женщина и пошла к выходу, а потом обернулась и спросила: «Может, вы слышали хоть одно моё стихотворение?» и прочла Горькому знаменитые строки: «В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зелёная была». Рассказывают, что когда Горький услышал эти строки, он тут же принял Кудашеву в Союз писателей.

По другой версии, в Союз писателей принял Кудашеву сам председатель Александр Фадеев. Поначалу известный писатель пытался отказать неизвестной поэтессе, а потом попросил прочитать что-нибудь из её сочинений. Она начала читать.

– Так это вы написали? – спросил Фадеев. И стал вспоминать, где это было напечатано и как он первый раз прочёл эти стихи и плакал, как плачут все дети, когда они доходят до строк: «Срубил он нашу ёлочку под самый корешок». Фадеев отдал распоряжение, чтобы автора этих стихов немедленно оформили в Союз писателей и оказали ей всяческую помощь.

Третья версия рассказана в письме вдовы поэта Николая Адуева к писателю Виктору Конецкому:

«Во время войны писателям полагались всякие пайки. Однажды в коридоре Союза писателей он увидел, как в заветную дверь вошла незнакомая старушка, и услышал следующий разговор: «Вы по какому списку?» – «?..» – «Вы прозаик или поэт?» – «Я, собственно, написала одно стихотворение...» – «???!!!» – «В лесу родилась ёлочка...» Непробиваемый секретарь Союза выскочил в коридор и закричал: «Вы знаете, кто это??? Вам этого не понять! Вы слишком молоды!» И старушка получила всё по высшему разряду!»

Известность

Стихотворение было вновь переиздано перед самым началом войны в 1941 году в сборнике «Ёлка». Составительница сборника разыскала Кудашеву и указала её фамилию в тексте.

Признание пришло к Раисе Адамовне лишь в конце 50-х годов, когда поэтессе было уже за семьдесят. В то время были напечатаны два интервью с ней: одно – в «Огоньке», другое – в «Вечерней Москве». В «Огоньке» – единственная сохранившаяся фотография Раисы Адамовны в очень преклонном возрасте. Впрочем, к славе Кудашева относилась с поразительным равнодушием и долгие годы скрывалась под различными инициалами и псевдонимами. Последние годы Раиса Адамовна жила вместе со своей сестрой и умерла в Москве 4 ноября 1964 года.

С 1948 года вновь стали печататься сборники произведений поэтессы: «Санки-самокатки», «Стёпка-растрёпка», «Ёлочка», «Лесовички», «Петушок» и другие. Всего она написала более двухсот сказок, песенок и рассказов.

Новогодний гимн

Долгое время Кудашева и не подозревала, что «Ёлочка» стала песенкой. Только в 1921 году, когда она ехала в поезде, услышала, как какая-то девочка поёт её «Ёлочку». Как же была изумлена Раиса Адамовна!

В 1905-м Леонид Карлович Бекман, агроном и биолог, кандидат естественных наук, а также музыкант-любитель, придумал несложную мелодию этой песенки. Прочитав «Ёлочку» в журнале, Бекман напел и тут же подобрал на рояле мотив, читая слова стихотворения своей дочери. А его жена записала получившееся, переложила на ноты. Стоит уточнить, что супругой биолога была всемирно известная пианистка, профессор Московской консерватории Елена Александровна Бекман-Щербина.

Супруги Бекман для своей дочери написали ещё несколько песенок, и даже был издан сборник, названный в честь девочки «Верочкины песенки», который переиздавался четыре раза. Самым востребованным произведением оказалась песенка «В лесу родилась ёлочка», около которой стояла подпись: «слова заимствованы».

Кстати, Леонид Бекман до конца жизни проработал по специальности – биологом и не прославился как музыкант или композитор. А Раиса Адамовна даже не была знакома с человеком, написавшим музыку к её стихам.

«Ёлка»

Гнутся ветви мохнатые

Вниз к головкам детей;

Блещут бусы богатые

Переливом огней;

Шар за шариком прячется,

А звезда за звездой,

Нити светлые катятся,

Словно дождь золотой...

Поиграть, позабавиться

Собрались дети тут

И тебе, ель-красавица,

Свою песню поют.

Всё звенит, разрастается

Голосков детских хор,

И, сверкая, качается

Ёлки пышный убор.

***

В лесу родилась ёлочка,

В лесу она росла,

Зимой и летом стройная,

Зелёная была.

Метель ей пела песенку:

«Спи, ёлка, баю-бай!»

Мороз снежком укутывал:

«Смотри, не замерзай!»

Трусишка зайка серенький

Под ёлочкой скакал.

Порою волк, сердитый волк,

Рысцою пробегал.

***

Веселей и дружней пойте,

деточки!

Склонит ёлка скорей

свои веточки.

В них орехи блестят

Золочёные,

Кто тебе здесь не рад,

ель зелёная?..

***

Чу! Снег по лесу частому

Под полозом скрипит.

Лошадка мохноногая

Торопится, бежит.

Везёт лошадка дровенки,

На дровнях – мужичок.

Срубил он нашу ёлочку

Под самый корешок.

И вот ты здесь, нарядная,

На праздник к нам пришла

И много-много радости

Детишкам принесла.

***

Веселей и дружней пойте,

деточки!

Склонит ёлка скорей

свои веточки.

Выбирайте себе,

что понравится...

Ах, спасибо тебе,

ель-красавица!

А. Э. 1903 г.

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