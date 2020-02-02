Путь гроссмейстера

30 января 2020 года десятому чемпиону мира по шахматам, известному советскому и французскому гроссмейстеру Борису Спасскому исполнилось 83 года. Он международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион СССР. В настоящее время Борис Спасский – старейший среди ныне живущих чемпионов мира по шахматам.

Дорога к победе

Будущий чемпион мира родился в Ленинграде – городе, который дал миру немало выдающихся гроссмейстеров. Борис родился в 1937 году, его детство пришлось на страшный период ленинградской блокады. Его вместе со старшим братом Георгием успели эвакуировать из города. Эшелон, в котором ехали братья Спасские, единственный уцелел во время бомбежки. В детском доме пятилетний Боря научился играть в шахматы.

В 1943 году родители вырвались из осаждённого Ленинграда и забрали братьев в Подмосковье. Отец в 1944 году покинул семью, оставив жену, беременную третьим ребенком. В ноябре на свет появилась младшая сестра Бориса, Ираида, ставшая впоследствии гроссмейстером по шашкам и вице-чемпионкой мира по стоклеточным шашкам.

После окончания войны летом 1946 года семья вернулась в Ленинград. Сам гроссмейстер вспоминает, что его настоящая любовь к шахматам началась в 1946 году, когда он оказался на Крестовском острове и увидел шахматные павильоны. Боря настолько был заворожен игрой, что даже мечтал украсть белого ферзя – самую красивую и сильную, по его мнению, фигуру.

Он пропадал там с утра до позднего вечера. В том же 1946 году Борис поступил в шахматный кружок Дворца пионеров. Его первым тренером стал Владимир Зак. «В то голодное время он меня кормил. Потом уже показывал варианты…» – рассказывает Борис Васильевич.

Первые поражения очень сильно огорчали мальчика, он относился к ним болезненно. Но, будучи необычайно одарённым, Борис быстро прогрессировал и за один год занятий выполнил норматив I разряда, став самым юным перворазрядником страны.

В январе 1953 года пятнадцатилетний Борис впервые выехал на международный шахматный турнир в Бухарест, где выиграл у Смыслова и выполнил норму международного мастера. Тогда завоевать это звание было намного труднее, чем сейчас, впрочем, как и звание гроссмейстера.

Кроме шахмат, юноша увлекался легкой атлетикой, имел второй разряд, показывал хорошие результаты по прыжкам в высоту. Позже начал заниматься большим теннисом.

Через два года Борис Спасский принял участие в чемпионате мира по шахматам среди юношей в Бельгии и стал первым советским чемпионом мира в этой возрастной группе, обратив на себя внимание и мировой шахматной общественности. Его взлет был очевидным, и уже стали поговаривать о нем как о потенциальном претенденте на шахматный трон.

После окончания школы Борис Васильевич поступил на факультет журналистики Ленинградского университета и одновременно много работал со своим тренером Анатолием Толушем – одним из сильнейших шахматистов послевоенных лет.

Шахматная корона

Судьба уготовила будущему чемпиону мира серьезные испытания. Он уже был ведущим шахматистом мира, в 1958 и в 1961 году участвовал в турнирах за мировое первенство, но из-за нелепых поражений выбывал из борьбы. И тем не менее, находил в себе силы достойно принимать неудачи и заставлял себя тщательнее готовиться к соревнованиям. В 1964 – 1970 годах Борис Спасский действительно был сильнейшим в мире шахматистом.

В 1969 году Борис становится 10-м чемпионом планеты, победив в очной встрече своего давнего соперника Тиграна Петросяна. Это время стало вершиной шахматной карьеры великолепного мастера. Завоевав шахматную корону, он подтверждает высочайший статус яркими победами в Сан-Хуане и Лейдене. В 1970 году Спасский участвовал в матче сборной Советского Союза против сборной мира, где свел вничью свой микроматч против Ларсена.

Но подошло время доказывать свое право называться сильнейшим шахматистом. А между тем кривая успехов Спасского после завоевания им звания чемпиона мира все время шла вниз, зато резко поднялись шахматные акции Бобби Фишера.

Уже в 1972 году в Рейкьявике Борис Спасский проиграл матч Роберту Фишеру и уступил ему титул чемпиона мира по шахматам. Это был один из самых захватывающих и в то же время скандальных матчей за всю историю шахмат, превратившийся фактически в противостояние двух систем.

Спасский четыре раза делал попытки вернуть чемпионский титул, но безуспешно. Он уступал по очереди в разные годы будущему чемпиону Анатолию Карпову, Виктору Корчному и другим гроссмейстерам.

Позднее, в 1992 году, состоялся еще один матч Спасского и Фишера в Югославии, с призовым фондом в пять миллионов долларов, из которых победитель получал 3,35 миллиона, а проигравший – 1,65. В этом матче Борис Васильевич снова проиграл.

Манера игры

Спасский – универсальный шахматист. В молодости был известен в первую очередь как мастер атаки и комбинаций. Эти навыки были поставлены ему первыми тренерами – Владимиром Заком и Александром Толушем, под руководством третьего тренера Бондаревского Спасский усовершенствовал свои слабые стороны. В интервью 2003 года Борис Васильевич говорил: «Если образно охарактеризовать роль всех моих тренеров, то я считаю, что Зак мне дал оружие, Толуш его заострил, а Бондаревский закалил».

Роберт Фишер особо отмечал хладнокровие и железные нервы соперника во время партии: «Спасский сидит за доской с одинаковым выражением лица, когда он матует или когда ему ставят мат. Он может прозевать фигуру, и вы никогда не будете уверены, это зевок или фантастически глубокая жертва».

Шахматным кумиром Спасского был Пауль Керес. Эстонского гроссмейстера он считает замечательным, высокообразованным человеком и гениальным шахматистом.

Борис Васильевич высоко ценил неувядающее мастерство Василия Смыслова. По-разному складывались у него отношения с Виктором Корчным, но Спасский всегда восхищался его работоспособностью, называя его в шутку Героем Социалистического Труда.

Так же высоко Борис Спасский оценивал своего основного соперника Тиграна Петросяна, с которым дважды встречался в матче претендентов.

После чемпионства

В 1975 году Борис Васильевич расстался со своей второй женой, а через год женился на француженке русского происхождения Марине Щербачевой и эмигрировал во Францию. «Покинул страну, чтобы сохранить свою творческую свободу», – как говорит сам Борис Васильевич. В течение восьмидесятых он выступал за шахматную сборную Франции, а также возглавлял команду этой страны на Олимпиадах 1984 и 1986 годов и на 1-м командном чемпионате мира.

В 2000-е годы гроссмейстер занимался популяризацией шахмат в России, много ездил по стране, открывал шахматные школы и клубы. С сентября 2004 года по 2006 год был главным редактором газеты «Шахматная неделя», издававшейся в России. Этой газете, признавался Спасский, он отдавал время и деньги. Прекращение выпуска газеты, рассчитанной, прежде всего, на детей, Спасский расценил как удар по российскому шахматному движению.

В канун своего семидесятилетия Спасский так охарактеризовал свои взгляды на жизнь: «Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в своей стране я не продержусь. Тогда я поддерживал Виктора Корчного, выступал против Спорткомитета СССР. Когда в 1976 году я уезжал из Советского Союза, мои нервы находились в очень плохом состоянии. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть…»

В 2012 году Борис Васильевич вернулся в Россию из Франции и оформил развод со своей третьей женой. Во Франции остался и взрослый сын гроссмейстера, Борис.

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