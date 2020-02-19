Писатель-фантаст Еремей Парнов: его книги популярны и сейчас, а предсказания… сбываются

Еремей Иудович Парнов не зря носит неофициальное звание «советского Дэна Брауна». Именно он стал родоначальником такого жанра, как «интеллектуальный детектив». Кроме того, писатель прославился и своими предсказаниями, которые удивительным образом сбылись.
Писатель-химик
Еремей Иудович Парнов родился в 1935 году в Харькове. Звучит странно, но обладая недюжинным писательским талантом, он совсем не собирался посвящать свою жизнь литературе. Будущий «советский Дэн Браун» получил специальность инженера-химика и много лет работал в Академии Наук СССР.
Тем не менее, тягу к литературной деятельности Еремею Парнову подавить не удалось. А знания и богатый опыт работы в НИИ даже помогли ему. Первый рассказ Парнова «Секрет бессмертия» в жанре научной фантастики был опубликован в 1961 году. Соавтором рассказа выступил тогда еще малоизвестный автор Михаил Емцев.
Что же предсказал Парнов?
Тем не менее, популярностью Еремею Парнов обязан совсем не фантастическим произведениям. Он стал родоначальником нового жанра, который современные литературные критики окрестили «интеллектуальным детективом». К ним относятся романы «Ларец Марии Медичи», «Третий глаз Шивы» и «Александрийская гемма», главным героем которых является инспектор Люсин, который вместе со своим напарником, историком Березовским, расследует преступления, в которых тайны истории загадочным образом переплетаются с современностью.
Но фантастика не ушла из жизни писателя окончательно. Как и многие другие фантасты, способные благодаря силе своего воображения "увидеть" будущее, Еремей Иудович предсказал определенные события.
Еще в 1965 году в небольшой повести «Возвратите любовь» Еремей Парнов предсказал появление нейтронной бомбы. А через 13 лет, благодаря американскому физику Самуэлю Коэну, это оружие стало реальностью. А в книге «Трон Люцифера. Критические очерки магии и оккультизма», опубликованной в 1985 году в Москве, «советский Дэн Браун» описывает события, которые действительно происходят сегодня: серьезные наводнения, исчезновение лесных массивов, острая нехватка пригодной для употребления воды, утечка ядовитых веществ в мировой океан, смог над городами, повальная наркомания, террористические организации. Сам Еремей Парнов говорил об этом так: «Не нужно быть профессиональным футурологом, чтобы вообразить картину ближайшего будущего».
Книги Еремея Парнова популярны и сейчас. Благодаря своим произведениям, писатель не раз становился лауреатом множества литературных премий. Более того, за книгу «Круг чудес и превращений, или Мир вокруг «Глобуса»», посвященную одному из главных вопросов истории «а был ли Шекспир?», писатель получил личную благодарность от британской королевы Елизаветы II.
Мир знает немало писателей-фантастов, предвидевших будущее. Например, Рэй Бредбери описал в своих книгах замок, который открывался при помощи отпечатка пальца хозяина. Писатель Герберт Уэллс упоминал лазер, хотя его еще не было. И в определенном созданном писателями будущем – технологичном, высоко цивилизованном – действительно оказаться желание есть. А вот в мире уважаемого Еремея Парнова находиться как-то не хочется и страшновато. Природные катаклизмы, исчезновение лесов, нехватка питьевой воды и другие напасти – мы все это уже видим в реальности и осознаем. Найдется ли тот, кто пофантазирует и напишет, как избежать таких катаклизмов?
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