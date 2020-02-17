Этот блистательный Игорь Кваша

4 февраля 2020 года советскому и российскому актеру и режиссеру театра и кино, теле- и радиоведущему, народному артисту РСФСР Игорю Кваше исполнилось бы 87 лет.

Детство

Игорь Кваша родился в 1933 году в Москве. Его отец Владимир Кваша имел звание доктора химических наук, занимал должность заведующего кафедрой МХТИ имени Менделеева, а мама была дефектологом и сурдопедагогом.

Когда началась Великая Отечественная война, маленького Игоря с мамой эвакуировали в Сибирь, а отец будущего актера отправился на фронт, несмотря на бронь, которая ему полагалась. С войны Владимир Кваша не вернулся — погиб в 42-м под Ленинградом. Семья долго не знала о его судьбе: сначала было известно только, что он пропал без вести. Только много лет спустя выяснилось, что Владимир Ильич попал в плен и был расстрелян.

Игорь Кваша учился в школе на Арбате и любил вспоминать, как они с мальчишками хулиганили: устраивали драки, взрывали патроны. Мальчик учился нормально до седьмого класса. Потом стал заниматься в театральной студии при Доме пионеров и школу забросил: прогуливал уроки, «выплывал» за счет шпаргалок и подсказок. В студии был очень дружный коллектив, и мальчик после уроков сразу мчался туда, науки перестали его интересовать.

Игорь Владимирович рассказывал, что увлечение театром началось еще в раннем детстве. Юный актер сыграл главную роль в постановке сказки «Морозко». Этот спектакль играли при аншлаге в городском театре и в госпитале перед ранеными.

«Современник» — страсть и смысл жизни

В 1955 году Игорь Кваша окончил Школу-студию МХАТ, после чего в течение двух лет играл на мхатовской сцене.

В 1957 году Квашу пригласили в создававшийся театр «Современник». Вместе с Галиной Волчек, Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым, Евгением Евстигнеевым они стали основателями нового театра. Сцене «Современника» Игорь Кваша отдал большую часть своей жизни. Театр был его главным делом жизни. Своей блистательной игрой, интуитивным, подсознательным чувством каждой роли он очень быстро покорил зрителей. За долгие годы на сцене «Современника» Игорь Кваша сыграл более пятидесяти ролей, причем в разных жанрах. Он был ведущим актером, задействованным в большинстве постановок. В его театральном репертуаре были: Гаев в «Вишневом саде», Рассказчик в «Балалайкин и К°" М. Е. Салтыкова-Щедрина, Папаша Карамазов в спектакле «Карамазовы и ад» по мотивам позднего Достоевского, Фальстаф в «Виндзорских насмешницах», Степан Верховенский в «Бесах».

Везде он играл блестяще, все спектакли с его участием смотрелись на одном дыхании. Восторженные зрители нередко даже прерывали реплики актера аплодисментами. Любовь зрителей к актеру была так огромна, что порой доводилось слышать у окошка кассы такие реплики: «А Кваша играет? Сегодня нет? Тогда я подожду... Я хочу только на Квашу!»

Пробовал он себя и в качестве режиссера. Им были поставлены спектакли: «Кабала святош» и «Дни Турбиных» Михаила Булгакова, «Кот домашний средней пушистости» Войновича и Горина, «Балалайкин и К°" Салтыкова-Щедрина.

Жена актера Татьяна Семеновна рассказывала: «...Игорь был человеком театра. Всю жизнь любил свой „Современник“, и эта любовь была взаимной. За столько лет работы в одном театре он ни с кем не испортил отношения. Хотя у Игоря характер был непростой».

Бургомистр и другие

Не меньшую популярность принесли Игорю Кваше и кинороли, хотя сам он считал себя более театральным актером, нежели актером кино. Игорь Владимирович говорил: «Театр у меня всегда был на первом месте. Меня довольно часто приглашали на пробы, но я отказывался — считал, что кино может помешать моей работе в театре».

Дебютировал он в 1961 году ролью бойца Сени в военной драме Ильи Гурина «В трудный час». А первой большой работой актера стала роль молодого Карла Маркса в фильме Григория Рошаля «Год как жизнь». Игорь Владимирович признавался, что играл эту роль с интересом: «Это был человек незаурядный, из тех, кто миры переворачивает. Он и перевернул мир». В дальнейшем режиссеры не раз приглашали Квашу на роль Маркса.

Замечательными работами актер отметился в 70-е и 80-е годы. Именно тогда на экраны вышли: «Соломенная шляпка», «Жребий», «Просто Саша», приключенческий детектив «Сыщик», кинопритча «Тот самый Мюнхгаузен», приключенческий фильм «Сердца трех», комедия «Человек с бульвара Капуцинов». И везде его герои были разными, неповторимыми. Все они имели свое лицо, свой характер, свою судьбу. Они удивляли и раздражали, заставляли сочувствовать и ненавидеть...

Сам актер своей лучшей работой в кино считал роль Иосифа Сталина в фильме Юрия Сорокина о Максиме Горьком «Под знаком Скорпиона», вышедшем на экраны в 1995 году. «Наверное, это единственная моя работа, на которую я могу смотреть со стороны, как будто это не я на экране», — признавался Игорь Владимирович.

Работал актер и на радио, выбирая себе произведения по душе. Известен цикл радиопередач, сделанных Игорем Квашой, — чтение романов «Белая гвардия» и «Доктор Живаго».

«Жди меня»

В последние годы жизни талантливый актер выступал в роли ведущего замечательной программы Первого канала «Жди меня». Сам Игорь Владимирович рассказывал, что попал он туда случайно. Но, думается, есть всё же какое-то провидение, что именно такой открытый, душевный человек стал ведущим этой передачи. Возможно, повлияло и то, что сам Игорь Кваша долго ничего не знал о судьбе пропавшего без вести отца, которого он искал много лет.

К чужому горю Игорь Владимирович относился с неподдельным переживанием и искренностью, пропуская через свое сердце невероятное количество трагедий и драм совершенно посторонних ему людей. К сожалению, такие стрессы пагубно отражались на здоровье актера, которое и так оставляло желать лучшего.

Остается только удивляться, сколько сил, мужества, терпения и любви надо было иметь, чтобы найти именно те единственные слова, способные успокоить рыдающих близких, вновь обретших друг друга благодаря стараниям команды «Жди меня».

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Личная жизнь

Первой женой Игоря Кваши стала актриса Светлана Мизери. Их знакомство длилось много лет, они еще детьми вместе занимались в театральной студии Дома пионеров. Обоим удалось поступить в театральный вуз. Они поженились еще на первом курсе, но еще до окончания института развелись.

Личная жизнь Игоря Кваши изменилась в 1956-м, когда он женился на Татьяне Путиевской — враче-рентенологе. Познакомились будущие супруги в Крыму, все начиналось как курортный роман. Но возвращались молодые люди в столицу уже вместе, и Игорь сделал Татьяне предложение прямо в метро. Девушка согласилась. Но... Кваша сделал предложение, еще не разведясь с первой женой. Гастроли, съемки, занятость — актеру было некогда, развод все откладывался. Поэтому будущие супруги решили устроить свадьбу без регистрации, жить вместе, а в ЗАГС пойти попозже, когда будет оформлен развод.

Поэтому в театре Квашу и называли в шутку двоеженцем: официально он еще был женат на Светлане Мизери, но жил уже с молодой женой.

В итоге брак супруги регистрировали уже, когда Татьяна была беременна. Вскоре она благополучно родила сына Володю.

Владимир окончил медицинский вуз, но потом оставил профессию и занялся бизнесом. Он женился, и подарил Кваше двух внуков. В 1991-м родилась внучка Анастасия, в 1995-м внук Миша.

Игорь Кваша нашел свое счастье. Супруги прожили в мире и согласии более полувека, и все эти годы понимали и поддерживали друг друга. После смерти Игоря Владимировича в 2012 году Татьяна долго не могла смириться с потерей мужа и пережила его только на три года.

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