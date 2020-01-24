Голос-загадка Валерий Ободзинский: о жизни певца без домыслов

24 января 1942 года в Одессе родился Валерий Ободзинский – одна из самых загадочных личностей российской эстрады прошлых лет. Артиста нет на свете уже 22 года, а люди до сих пор гадают, что и как разрушило его успех... И пересказывают о нем мифы.

МИФ 1. Искал судьбы уголовника

Валерий Ободзинский родился в Одессе и, еще будучи ребенком, очаровывал всех своим необычным голосом. Можно сказать, что свою карьеру Валерий Владимирович начинал на пляже. Правда, был причастен к плохим делам... Пока мальчик пронзительно пел для туристов, его друзья-карманники спокойно брали то, что плохо лежит. Говорят, что сызмальства Ободзинскому прочили не успех на сцене, а тюрьму, так как заработок обманным путем ему доставлял удовольствие. Однако последняя спутница жизни артиста, его гражданская жена Анна Есенина, этот миф опровергла. По ее словам, быть причастным к воровству певцу никогда не нравилось.

– Его ничто не могло сбить с эстрадного пути, – сказала женщина в одном из своих интервью. – Он всегда стремился к музыке и ни к чему больше!

МИФ 2. По национальности он еврей

В 60–70-х годах Валерий Ободзинский был одним из самых популярных певцов Советского Союза. Своим появлением на эстраде он практически затмил таких корифеев звездного олимпа, как Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Вадим Мулерман и Юрий Гуляев. Говорят, что к Ободзинскому предвзято относились сильные мира сего, потому что считали его евреем, но сам певец неоднократно это отрицал.

– У меня папа-мама русские, а я – еврей, – иронизировал на эту тему артист.

МИФ 3. Бросил жену ради поклонницы

В кулуарах много сплетен было и по поводу личной жизни Валерия Ободзинского. Свою первую жену Нелли Кучкильдину он встретил в 1961 году. Пара поженилась, у них родились две дочери – Анжела и Валерия. Однако в середине 80-х брак распался, позднее выяснилось, что певец стал жить вместе со своей поклонницей Анной Есениной. Говорили, что Есенина давно преследовала тенора и в конце концов увела его из семьи. Но, по словам Анны, все было совершенно не так – Ободзинский бросился в ее объятия после окончательного расставания с официальной супругой.

– Я вообще не горела желанием, чтобы он ко мне переезжал, – призналась однажды женщина. – Я не хотела менять свою красивую, комфортную жизнь ради Ободзинского.

МИФ 4. Сбежал на Запад

В 1986 году Валерий Ободзинский внезапно перестал выступать и общаться со своим прежним окружением. Вернулся в поле зрения певец только в 1994-м изменившимся до неузнаваемости – он очень располнел и производил впечатление нездорового человека. Какие только легенды не сочинялись о периоде забвения певца. Говорили, что его «залечили в психушке» или что он «сбежал на Запад».

Артисту и правда приходилось нелегко в эти восемь лет. У него были большие проблемы с алкоголем на фоне сокращения его концертов в СССР и ссоры с первой женой, но в психушке и за границей он в это время не был. Любимец публики устроился работать простым сторожем, где и закладывал за воротник с коллегами.

МИФ 5. Дружил с Лещенко и Кобзоном

Валерий Ободзинский скончался в 1997 году из-за сердечной недостаточности. На похоронах его коллеги – Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Альберт Асадуллин и многие другие – произносили трогательные речи о том, как все его любили. Однако, по словам Анны Есениной, коллеги ее возлюбленного на панихиде безбожно лукавили: на самом деле при жизни с певцом никто не дружил.

– Во время прощания фотография Валеры стояла на подставке под стеклом, – делилась женщина. – И вдруг она упала на пол, и стекло со страшным грохотом разлетелось вдребезги. После этого все сразу заткнулись. Таким образом Валера прекратил этот апофеоз уже оттуда, с небес.

Певца, артиста, художника, режиссера или писателя давно уже может и не быть на этом свете, но людская память прочно удерживает ушедшие яркие личности в настоящем времени. И в помощь этому, конечно, современные технологии, когда можно открыть поисковик в интернете, написать в запросе фамилию того, кто интересует и почитать и нем, посмотреть или послушать.

И на сайте «Мои года» тоже можно найти много любопытной информации о легендарных людях, например:

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