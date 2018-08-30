Мать детских театров мира

27 августа исполнилось 115 лет со дня рождения первой в мире женщины — оперного режиссёра, драматурга Наталии Сац, которая внесла огромный вклад в развитие музыкального искусства для детей. Она стала основателем и руководителем шести детских театров, в числе которых первые в мире драматический и музыкальный театры для юных зрителей. Совместно с Сергеем Прокофьевым Наталия Сац создала знаменитую музыкальную сказку для симфонического оркестра «Петя и волк». Наталия Сац была удостоена множества наград, среди которых звание Героя Социалистического Труда, Ленинская премия, орден Дружбы Народов и орден Трудового Красного Знамени.

Наталия Ильинична Сац родилась 27 августа 1903 года в Иркутске, в семье певицы и виолончелиста, людей, связанных ярким чувством взаимной любви и преданностью музыке. Илья Александрович Сац и его жена, Анна Михайловна, оба были людьми очень незаурядными и фантастически преданными искусству, музыке, театру.

Обладая с раннего детства тонким, сильным артистическим воображением и ярким темпераментом, Наташа воспринимала пианино как живое существо, ей часто казалось, что оно улыбается клавишами.

Наташа запомнила, как отец однажды сказал ей, что «музыка – это сердце!» Слова эти её поразили навсегда, до глубины души, и она восприняла их как жизненную, выстраданную правду, а не всего лишь восторженное преувеличение преданного музыке человека!

И ещё одно запомнила девочка, уже как завещание отца, которого она любила без меры: «В жизни будет много трудностей. Учись их преодолевать, а не хныкать! Учись бороться и побеждать!» Эти слова превратились в её негласный девиз, в моральную палочку-выручалочку, за которую она хваталась, когда ей было особенно тяжко..

Илья Александрович скончался внезапно, в расцвете творческих сил, в возрасте 37 лет, и солнце померкло в тот день для Наташи.

Семье нужно было жить дальше, и Анна Михайловна стала давать уроки музыки и вокала, начала концертную деятельность как певица. Наташа потянулась за нею, и у неё тоже появились первые ученики: дочка дворника Марфуша, подруги по гимназии. Анну Михайловну Сац пригласили также давать уроки вокала в Школу-студию при МХАТе. Тогда Наталия впервые близко знакомится с Евгением Багратионовичем Вахтанговым, который даёт ей первые уроки сценического режиссёрского мастерства. Девочка, потерявшая отца, тянется к нему и жадно впитывает в себя драгоценные знания.

В память об отце она мечтает создать хотя бы маленький детский театр, обязательно музыкальный, с оркестром из музыкальных игрушек: пищалок и свистулек, которые он так любил.

Неожиданно это нелепая, на первый взгляд, идея Сац находит поддержку у самого наркома Луначарского, и в Москве весной 1918 года при театрально-музыкальной секции наркомпроса организуется детский отдел, заведующей которого назначается пятнадцатилетняя Наталия Сац, вчера ещё Наташа, а теперь Наталия Ильинична!

Детский театр, первый в России, да и в мире, пожалуй, рождался в те бурные и непростые времена долго и трудно. Постановки шли на ура, беспризорники с утра и до обеда могли стоять в очереди за десятикопеечными билетами, приводили за руки своих босоногих друзей со всех окраин Москвы, а у театра всё ещё не было отдельного помещения. Он располагался в почти аварийном здании кинотеатра «АРС», где был жуткий холод, а актёры-энтузиасты репетировали в шубах, варежках и валенках, сами перекрывали текущую крышу, мастерили занавес и декорации, расставляли скамейки в зрительном зале.

Официальной датой рождения детского экспериментального музыкального театра принято считать октябрь 1919 года, когда вышло постановление Совета народных комиссаров, за подписью Луначарского, об учреждении первого Государственного детского музыкального театра.

Премьерным был спектакль «Жемчужины Альдамины» – пьеса, выбранная и тщательно отредактированная для детской постановки самой Наталией Сац. В театре, делящем здание с синема «АРС», работали в те годы И. Ильинский, М. Бабанова, М. Гаркави, множество других замечательных актёров. Был также тщательно набран штат педагогов. И актёры, и работники театра подчинялись не только директору – Наталии Сац, но и строгой и взыскательной «педагогической академии» при театре, которая (с подачи директора и режиссера, разумеется!) решала не только вопросы репертуара, но и психологические проблемы актёров и зрительного зала. Театр Наташи Сац – именно так её называли в Москве – становился всё более известным, она стала знаменитой и популярной как режиссёр.

5 марта 1936 года Государственный детский музыкальный театр при Моссовете был преобразован в Центральный детский театр – крупнейший в России. Это была одновременно и честь, и серьёзнейшая ответственность. 10 декабря 1936 года в театре была премьера – сказка-опера Л. Половинкина «Золотой ключик». Спектаклем были восхищены и дети, и серьёзные театральные критики. С этого спектакля возродился жанр театральной сказки, как-то основательно позабытый за годы всеобщей индустриализации.

Натальей Ильиничной искренне восхищались многие, общаться с нею было интересно, был у неё этот сверкающий дар общения. Она словно привораживала к себе людей!

Вот такой, нарядной, сияющей, в платье по фигуре, изящной шляпке, красном плаще и перчатках, привезённых из Парижа, и была Наталия Ильинична Сац арестована ранней осенью 1937 года, помещена в Бутырскую тюрьму. За одну ночь, проведённую в камере вместе с уголовниками, она совершенно поседела, её волосы напоминали сильно напудренный парик маркизы XVIII века! Ей предъявили обвинение в измене родине, назвали политической шпионкой, женой врага народа, объявили приговор: пять лет лагерей.

Освободившись, она и вернулась в столицу, но очень ненадолго. С 1943 года Сац вместе с дочерью Роксаной и сыном Адрианом отправились в эвакуацию, как и все деятели искусства того времени, в Алма-Ату.

6 сентября 1944 года выходит постановление о создании в Алма-Ате первого театра юного зрителя. Художественным руководителем и директором назначается Наталия Сац.

И в личной жизни Наталии Ильиничны тоже происходят большие перемены. В 1946 году в Алма-Ате рождается её сын Илья, поздний и самый любимый, самый близкий духовно ребёнок.

Уже будучи пятидесятилетней дамой, она не побоялась снова оказаться в рядах студентов и поступила на театроведческий факультет ГИТИСа. Успешно его окончила, а позже и сама там преподавала. Ей было присвоено звание профессора театроведческого факультета.

В 1958 году Наталия Сац возвращается в Москву. Некоторое время она успешно руководит Всероссийским гастрольным театром, а затем детским отделением Мосэстрады. Мысль о создании детского музыкального театра не оставляет её ни на миг. И 21 ноября 1965 года этой мечте суждено сбыться: открывается Центральный детский музыкальный театр в Москве. Она становится его бессменным руководителем. На сцене театра с успехом идут оперы К. Дебюсси «Ящик игрушек», «Белоснежка» Э. Колмановского. Театр гастролирует с аншлагами по всему миру, при нём открывается художественная студия и школа эстетического воспитания, проходят музыкальные вечера. Внуки и правнуки не звали её «бабушка». Она была для них «Наташа». С ней можно было лазить по горам, строить песочные замки, шить сказочные костюмы, разыгрывать из одного прожитого дня целые спектакли: она была любимой и неповторимой.

Наталия Сац написала несколько книг о детском театре, которые нарасхват печатали издательства, приступила к созданию книги «Жизнь – вещь полосатая». Ей активно помогала дочь Роксана, талантливый либреттист, сценаристка, искусствовед.

Наталия Ильинична умерла в 1993 году, ещё успев увидеть, как взмывает в небо Синяя птица Счастья – скульптура, установленная на крыше Детского музыкального театра, носящего теперь её имя.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ