Людмила Сенчина – «золушка» советской эстрады

Людмила Сенчина – это совершенно уникальная певица. Ее голос, манера исполнения, репертуар – все это четко выделяло эту самобытную артистку среди других исполнительниц. Это певица, каких больше нет. Каким путем она пришла на эстраду? Как сформировался ее творческий стиль? Узнать обо всем этом вам поможет биография, посвященная одной из самых ярких певиц в истории СССР и Украины.

Биография Людмилы Сенчиной

Детство и семья

Будущая звезда советской эстрады появилась на свет в небольшой деревеньке под названием Кудрявцы, что в Николаевской области Украины. По словам самой певицы, настоящей датой ее рождения является 1950-й, а не 1948-й год, как указанно в документа, так как ее отец попросил внести некоторые коррективы в свидетельство о рождении при регистрации дочери – хотел, чтобы она раньше вышла на пенсию. Имя девочке и вовсе дали в 4 года, до этого родители звали ее просто «Доця».



Людмила Сенчина в детстве

Люда, в чьей родословной смешались еврейские и молдавские корни, росла в семье простых советских тружеников. Мама, Сара Алексеевна, – школьная учительница, отец, Петр Маркович Сенчин, всю жизнь проработал в местном доме культуры, где был сначала культпросветработником, а затем директором. После рабочего дня оба трудились в колхозном поле.

Именно с подачи отца девочка начала выступать перед зрителям: сначала выходила сцену с небольшими ролями в спектаклях, потом стала исполнять песни на каждом более-менее значимом городском мероприятии.

Когда малышке исполнилось 10, её отцу поступило заманчивое предложение из Кривого Рога. Взвесив все за и против, семья оставила родное село и переехала на новое место. Здесь, в одном из самых больших городов Днепропетровской области, Людмила Сенчина начала посещать общеобразовательную школу, а также оттачивать вокальный талант в кружках самодеятельности. Именно в этот период она окончательно убедилась в своих силах и решила попытать счастья на эстраде. В 1966 году она окончила школу, покинула Украину и отправилась в Ленинград – поступать в музыкальное училище имени Римского-Корсакова.



Людмила Сенчина в молодости

На основной тур экзаменов в вокальное отделение артистка не успела. Попасть в музыкальное училище ей помог случай: Столкнувшись с председателем экзаменационной комиссии уже в коридоре, Людмила упросила его послушать ее песни. Ее исполнение серенады Шуберта тронуло педагога, и девушка получила разрешение придти на экзамены в другой день.

Таким образом, в 1966-м году Людмила Сенчина все-таки стала студенткой престижного музыкального училища при Ленинградской консерватории. Учеба давалась нелегко, однако природная настойчивость и чуткое наставничество Роды Зарецкой помогли артистке раскрыть талант. Уже в студенческие годы ее приглашали петь в Ленинградский театр оперетты.

Звездный путь

В 1970-м году, после получения диплома, Людмила Сенчина поступила на работу в ленинградский Театр музыкальной комедии. За 5 следующих лет она воплотила на этой сцене множество ярких ролей. В том же 1971 она выступила в БКЗ «Октябрьский» с песней «Золушка» авторства И. Цветкова и И. Резника. Ее образ – хрупкая белокурая красавица с бездонными голубыми глазами – как нельзя лучше сочетался с проникновенной манерой исполнения. Эта песня впоследствии стала ее визитной карточкой, принесла международную премию «Золотая лира» в 1974.

Хотя сама Людмила сначала восприняла песню в штыки. Она видела себя новой Эдитой Пьехой, мечтала о драматическом репертуаре... а тут ей подсунули «детскую» песенку! Но чего стоила реакция публики...

Вышла, чистенько спела... И там просто потолок рухнул! Все аплодировали как сумасшедшие, меня несколько раз вызывали на бис. Я приехала на концерт подающей надежды певицей, а уехала звездой

В один миг девушка из звездочки превратилась в яркую звезду. Ее начали приглашать в кино на заглавные роли («Шельменко-денщик», «После ярмарки», «Вооружен и очень опасен»). В начале семидесятых годов она вела музыкальную передачу «Артлото» на Центральном телевидении Советского союза.



Кадр из фильма «После ярмарки»

В 1975 году артистку пригласили в оркестр Анатолия Бадхена, который стал ей второй семьей на следующие 10 лет. В том же году Людмила стала победительницей Сопотского музыкального фестиваля, а также лауреатом престижного телевизионного фестиваля «Песня года».

В ее репертуаре не так много хитов, сколько, без сомнения, заслуживал ее прекрасный голос. Отметим композиции «По камушкам» и «День рождения», дуэт с Эдуардом Хилем «Шутка», конечно, романсы «Белой акации гроздья душистые», «Целую ночь соловей нам насвистывал», «Пенся о счастье», «Любовь и разлука».



Природа наградила Сенчину не только голосом, но и внешними данными

В 1986 певица приняла участие в проекте «Дитя мира» – в рамках «потепления отношений» с американскими коллегами советские артисты поехали с гастролями в Штаты.

Жизнь в новом тысячелетии

В 90-е и 2000-е годы Людмила Сенчина достаточно редко гастролировала и появлялась на телевидении. Возвращению певицы на сцену даже не способствовал тот факт, что в 2002-м году она стала Народной артисткой России. Лишь в 2008 году Людмила Сенчина снова заявила о себе. Переломным моментом для постаревшей певицы стал проект канала НТВ «Суперстар-2008. Команда мечты»: в студию пригласили звезд эстрады СССР и России и разделили их на две команды-соперника. В 2013-м году она стала участницей еще одного популярного телешоу – «Универсальный артист», которое шло в прайм-тайм Первого канала.

Личная жизнь

В жизни одной из самых блистательных женщин советской эстрады было три мужа. Первым ее супругом стал артист Ленинградской оперетты Вячеслав Тимошин. Он был на 21 год старше супруги. В браке с ним на свет появился единственный сын певицы Владислав (1973 г.р., в настоящее время проживает в США).



Первый муж Людмилы Сенчиной – Владислав Тимошин

Вторым мужем нашей сегодняшней героини стал российский музыкант Стас Намин. Данный брак казался идеальным: супруги ощущали родство душ, могли проводить ночи за душевными разговорами, потеряв счет времени. Однако брак в конце концов дал трещину – возможно, причиной был ревнивый характер Намина.



Людмила Сенчина и Стас Намин

Певице приписывали роман с Игорем Тальковым, но сама Людмила не раз отмечала, что их связывала теплая дружба. Кроме того, артистку подозревали в романтических отношениях с Иосифом Кобзоном.



Владимир Андреев, продюсер и третий супруг Людмилы Сенчиной

Последним, гражданским супругом певицы стал продюсер Владимир Андреев. Их отношения были образцовыми – до самой смерти Людмилы.

Смерть

Последние годы жизни Людмила проводила в своей квартире в центре Петербурга и в загородном домике в Грузино. 25 января 2018 года СМИ сообщили о смерти Людмилы Сенчиной на 68-м году жизни. Информацию подтвердил и ее супруг. По его словам, женщина страдала от продолжительной болезни, которая все-таки взяла верх, несмотря на лечение.



Людмила Сенчина в последние годы жизни

Источник: uznayvse.ru

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