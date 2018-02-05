Игорь Кваша, человек, который помогал ждать

Игорь Владимирович был бессменным ведущим программы «Жди меня», искренне сопереживая участникам программы. На спектакли с участием Кваши ходили тысячи зрителей. Артиста любили, ему верили.

Биография Игоря Кваши

Игорь Кваша родился 4 февраля 1933 года в семье врача-дефектолога и ученого-химика. Отец погиб под Ленинградом, когда Игорю было 9 лет. Детство будущего артиста пришлось на тяжелое военное время.

Школа, в которую ходил Кваша, находилась на Арбате. Тогда девочки и мальчики еще учились отдельно. Повзрослев, Игорь Владимирович часто вспоминал, как хулиганил с мальчишками, дрался, взрывал патроны. До 7 класса будущий актер учился хорошо, но затем забросил уроки. Единственным увлечением стала театральная студия, в которой мальчик занимался.

В 1941 году их эвакуировали в Сибирь. Там Игорь впервые почувствовал вкус сцены, когда сыграл главную роль в сказке «Морозко». Спектакль шел с аншлагом, его показывали раненым бойцам в госпитале. В эвакуации Игорь с приятелями мечтал помогать бойцам. Однажды подростки сбежали с уроков, чтобы поехать на фронт: к счастью, беглецов остановили. В школьные годы прилежанием мальчик не отличался, был заводилой и постоянно срывал уроки.

Мать Игоря Кваши много работала, времени, чтобы следить за сыном, у женщины не оставалось. Поэтому будущий актер рос на улице. После войны мать с сыном вернулись в Москву, переулки Арбата стали вторым домом для Игоря. Это сегодня Арбат – спокойный престижный район, а в послевоенные годы район был бандитским. Чтобы как-то отвлечь сына от улицы, мать водила мальчика на спектакли. Дора Захаровна знала об увлечении Игоря. Хулиганские повадки ушли сами собой, когда Кваша записался в студию при Доме пионеров.

Игорь Кваша в молодости

Игорь больше не сомневался в выборе будущей профессии. В 1950-ом стал студентом Школы-студии МХАТ мастерской А. М. Карева. Учеба занимала 12 часов в день, но студенты умудрялись находить время на отдых. Помимо театра, Кваша умудрялся посещать ипподром, где брал уроки верховой езды, что пригодилось в дальнейшем: большинство трюков в кино артист исполнял сам. Вместе с Игорем учились Галина Волчек, Людмила Иванова, Ирина Скобцева, Леонид Броневой, Анатолий Кузнецов. Через пять лет Игорь Кваша стал дипломированным актером.

Театр

В том же 1955 году Кваша пришел работать в МХАТ и проработал там два года. В творческой биографии Игоря начался новый период после знакомства с Олегом Ефремовым. Ефремов тогда загорелся идеей создания «Современника», а Кваша и единомышленники с энтузиазмом поддержали лидера.

В 1956 году молодые выпускники Школы-студии поставили собственными силами спектакль по пьесе В. Розова «Вечно живые». Первое выступление самостоятельной группы актеров состоялось в МХАТе. Потрясенные зрители долго не отпускали актеров со сцены, творческая беседа продлилась до утра. Театральный коллектив решили назвать «Студия молодых актеров».

Игорь Кваша, Лилия Толмачева и Олег Ефремов в спектакле "Вечно живые"

Вскоре единомышленникам предоставили собственное помещение. Театр назвали в честь литературного журнала, основанного А. С. Пушкиным – «Современник». Игорь Владимирович играл в «Современнике» с первых дней основания, этому театру артист остался верен до конца.

Постановки «Современника» стали и прорывом, и вызовом, цензура часто заворачивала спектакли. В театре Игорь Кваша исполнил более 50-ти разноплановых ролей. Артист играл Гаева в «Вишневом саде», Лестера в «Играем... Шиллера!», Мольера в «Кабале святош», папашу Карамазова в спектакле «Карамазовы и ад», Верховенского в «Бесах» и других героев. В родном театральном коллективе Игорь Кваша реализовал режиссерский талант, поставив спектакли «Сирано де Бержерак», «Дни Турбиных», «Кот домашний средней пушистости».

Фильмы

Игорь Владимирович дебютировал как актер кино в 1961 году в фильме «Сержант Фетисов». В том же году артист снялся в картине «В трудный час». В 1965 году актер исполнил роль Карла Маркса в киноленте «Год, как жизнь». После ряда эпизодических ролей Игорь Кваша попал в основной актерский состав драмы «Они живут рядом». Партнершей по рабочей площадке актера стала Тамара Семина. В многосерийном фильме «Штрихи к портрету В. И. Ленина» артист перевоплотился в революционного лидера Якова Свердлова.

Игорь Кваша в фильме «Человек с бульвара Капуцинов»

В 60-е у Кваши было много ролей, но на широком экране фильмы не появлялись. Это было связано с негласным запретом, существовавшим в то время. В «черный список» актер попал за знакомства с опальными Василием Аксеновым, Виктором Некрасовым и за то, что подписался против ввода советских войск в Чехословакию.

«Потепление» настало для него в 1970 году. Артист запомнился работами в приключенческом детективе «Достояние республики», в драме «Преждевременный человек», спортивном фильме «Жребий». На счету Игоря Кваши роли в музыкальной комедии «Соломенная шляпка», детских фильмах «Принцесса на горошине» и «Сказки старого волшебника», в телефильме «Перед экзаменом», драме «Шляпа», комедии «Акселератка».

Фильмография артиста насчитывает 100 ролей. Среди работ Кваши есть фильмы, которые стали классикой кинематографа – «Тот самый Мюнхгаузен», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Сердца трех».

Игорь Кваша в фильме «Сердца трех»

В 1995 году Игорь Кваша еще раз перевоплотился в политического деятеля. На этот раз примерил образ Иосифа Сталина в драме «Под знаком Скорпиона». С начала 2000-х актер не часто снимался в кино. Игорь Владимирович появился в сериале «Марш Турецкого», мелодраме «Другая женщина, другой мужчина», семейном телефильме «Московская сага». В 2005 году получил главную роль в киноленте «Ленинградец».

Последней работой Игоря Кваши стала роль в документальной ленте «Глаз Божий», увидевшей свет в 2012 году. В фильме рассказывалось об истории возникновения музея имени А.С. Пушкина.

Игорь Кваша в передаче «Жди меня»

В 1998 году Игорь Кваша принял предложение от создателей передачи «Жди меня», которая стартовала на телеканале «РТР», а через год – на «Первом канале». Соведущей Игоря Кваши стала Мария Шукшина. Артист сердцем переживал чужую боль, как свою, поэтому старался не пропускать выпуски, даже когда был уже сильно болен. Игорь Владимирович до последних дней оставался ведущим «Жди меня».

Личная жизнь

В первый раз Игорь Кваша женился на актрисе Светлане Мизери. Молодые люди были знакомы еще с юношеских лет, вместе посещали театральную студию в Доме пионеров. Затем оба поступили в Школу-студию МХАТ. На первом курсе поженились, но вскоре развелись.

В 1956 году Игорь Владимирович женился во второй раз. Женой артиста стала врач-рентгенолог Татьяна Путиевская. Молодые познакомились на отдыхе в Крыму, завязался курортный роман. Игорь приехал к приятельнице Галине Волчек, которая снималась в Коктебеле. В это же время Татьяна Путиевская прибыла на море вместе с мамой-художницей и отчимом Александром Штейном, знаменитым советским драматургом.

Игорь Кваша и Татьяна Путиевская

По дороге в Москву Игорь признался Татьяне в любви и сделал девушке предложение на станции метро. Когда праздновали свадьбу, Путиевская была уже в положении. Гуляли шумно, с размахом. В том же году у них родился сын Владимир. Юноша получил медицинское образование, но в смутное время перестройки из-за финансовых трудностей занялся бизнесом – реставрацией советских авто. Супругой Владимира стала Наталья Лифатова. У Владимира Кваши двое детей. В 1991 году у молодых родилась дочка Настя, через четыре года – Михаил.

Личная жизнь актера сложилась счастливо. Татьяна Путиевская и Игорь Кваша счастливо прожили в браке 52 года, до самой смерти актера. На семейных фото пара всегда выглядела счастливой.

Смерть

В последние годы жизни Игорь Владимирович серьезно болел, у него были проблемы с бронхами. В августе 2012 года актера госпитализировали в московскую клинику, прооперировали. ХОБЛ – болезнь, не поддающаяся лечению, стала причиной смерти артиста. 30 августа 2012 года Игоря Кваши не стало.

Могила Игоря Квашы

Похороны состоялись 4 сентября. Прощание с актером проходило в родном «Современнике». Могила Игоря Кваши находится на Троекуровском кладбище.

Источник: 24smi.org

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