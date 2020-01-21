Федерико Феллини: автор великих фильмов и... афоризмов

20 января – ровно 100 лет со дня рождения итальянского режиссера Федерико Феллини, обладателя пяти премий «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

О фантазиях

– Каждый живет в собственном вымышленном мире, но большинство людей этого не понимают. Никто не знает подлинного мира. Каждый называет Истиной свои личные фантазии. Я отличаюсь тем, что знаю: я живу в мире грез. Мне это нравится, и я не терплю, когда мне в этом мешают. Фантазии – единственная реальность.

О мужчинах и женщинах

– Женщина естественно тяготеет к одному мужчине, становящемуся ее вселенной. Для мужчины же, не являющегося моногамным существом по своей природе, брак – противоестественное состояние. Он терпит это насилие, потому что идея брака навязывается ему с рождения вместе с прочими ложными идеями, принимаемыми нами за естественные законы, хотя они всего лишь наказы людей, давно уже отошедших в мир иной.

* * *

– Легче быть верным ресторану, чем женщине.

* * *

– Мужчины и женщины по-разному относятся к сексу вне брака. Женщины думают, что когда вы спите с кем-то, помимо жены, то отдаете той, другой, не только свою плоть, но и Душу. Но мужчины знают, что это не так. Однако как объяснить жене, что некую часть вас кто-то просто одолжил на ночь?



О счастье

– И только когда я делаю свою работу, я чувствую себя поистине живым.

* * *

– Когда меня спрашивают, счастливую ли жизнь я прожил, я всегда отвечаю: «Я прожил полную жизнь». Счастье не может длиться вечно. Его не ухватишь за хвост. Напротив, чем сильнее пытаешься его удержать, тем скорее оно улетает. Мы можем быть полностью счастливы, только сознавая, что счастье никогда не исчезнет, а так как это невозможно, то нам всегда недостает важной составляющей счастья – уверенности в будущем.

О компромиссах

– Меня всегда завораживала идея сумасшедшего дома. Я бывал в нескольких и там понял: в безумии всегда присутствует индивидуальность, что так редко встречается в так называемом нормальном мире. Тот коллективный конформизм, который зовется здравомыслием, убивает индивидуальность.

* * *

– Я всегда завидовал людям, обладающим самодостаточностью: только она дает независимость.

* * *

– Художник должен самовыражаться, делая то, что он любит, в собственном, одному ему присущем стиле, и не идти на компромиссы. Те же, кто только и пытается угодить публике, никогда не станут подлинными творцами. Маленькая уступка здесь, маленькая уступка там – вот личность и утрачена. Раз – и нету.

Об одиночестве

– Быть одиноким означает быть самим собою, ведь тогда ты можешь свободно развиваться, ни на кого не оглядываясь.

* * *

– Худшая из тюрем, в которой может оказаться любой человек, сложена из кирпичей сожалений. Таково время, фигурирующее под девизом «Если бы только...» Нужно всеми силами стараться не попасть в его ловушку: ведь никому не дано пытать нас изощреннее, чем это делаем мы сами.

* * *

– Полное одиночество – редкое состояние, а способность переносить одиночество встречается и того реже.

* * *

– Все утверждают, что нуждаются в свободе, но на самом деле боятся ее. А больше всего на свете люди боятся одиночества. Оставшись одни, они уже через несколько минут ищут общества – любого, только чтобы заполнить пустоту. Они боятся молчания, того молчания, когда находишься наедине со своими мыслями, ведя нескончаемый внутренний монолог. Ведь тогда придется полюбить собственное общество. Но здесь есть и свое преимущество: тебе не нужно ломать себя, чтобы приспособиться к идеям чужих людей или чтобы просто им угодить.

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По инф. sobesednik.ru

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