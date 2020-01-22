Галина Уланова —неразгаданная звезда

Исполнилось 110 лет со дня рождения гениальной Галины Улановой. Канал «Культура» представил премьеру фильма «Легенда остается жить». В Театральном музее имени Бахрушина открылась выставка.

Русская сцена знала немало прекрасных актрис, судьбы которых тревожат потомков тайной. Самая неразгаданная — Галина Уланова. Алексей Толстой назвал ее «обыкновенной богиней», Александр Вертинский определил ее «высочайшее, божественное искусство» как «Евангелие для грядущих веков». Но никакие эпитеты не передают чуда ее художественных откровений. Молчаливая и замкнутая, она сама ни в какие чудеса не верила, считала успех на сцене результатом труда и ничего не делала для собственной популярности.

Фильм «Легенда остается жить» — личный и сокровенный. Его автор — Владимир Васильев, последний партнер Галины Сергеевны и первый ее ученик в Большом театре, сегодня — президент Фонда Улановой. Он перелистывает страницы жизни, полвека которой связаны с великой балериной. Подлинность и обаяние картины в том, что миф, в который давно превратилась судьба Улановой, для автора существует в двух измерениях — в пространстве реальных, хоть и ушедших уже, будней и праздников, и в таинственной загадочности, которая «тоньше, чище, изысканнее, выше всего земного». Она — над всем суетным миром. На экране — неповторимый, воздушный улановский танец. Волнующие и сегодня образы — Мария, Джульетта, Жизель, Лебедь. Редкий дар перевоплощения.

Записи репетиций отражают нежность к любимой ученице Екатерине Максимовой. Невероятный эмоциональный накал — в улановском показе трагических кульминаций в роли Ивана Грозного. Васильевский рассказ о «Шопениане», когда Галина Сергеевна неожиданно выбрала его, 18-летнего, себе в партнеры, и фрагменты этого спектакля, запечатленные на пленку.

Свою Уланову вспоминает близкий ей человек — Татьяна Касаткина, дружившая с балериной с 60-х, первый директор ее Музея-квартиры на Котельнической набережной. Звучат строки из писем с фронта — от незнакомых солдат, шедших в бой с ее фотографией как талисманом. Картина представляет свидетельства справедливой улановской воли при распределении наград на международном балетном конкурсе, где она возглавляла жюри. Зачитываются ее письма в поддержку художников.

Сегодня сама память об Улановой нуждается в защите от грубых вторжений в сферу отношений с мужьями, подругами, домработницами, в которых преобладают нечистоплотные фантазии, в том числе об отведенной ей сталинской волей роли «идола советского балета». Фильм возвращает к самому важному и непостижимому, что было в гениальной балерине. Тому, что заставило благовоспитанных англичан на гастролях Большого театра 1956 года безоговорочно поверить 46-летней Джульетте, броситься к сцене, забыв про этикет: сначала следовало почтительно проводить королеву, а только потом давать волю чувствам. Королевская семья покинула «Ковент-Гарден» под восторженные крики зачарованных зрителей, адресованные Галине Улановой. Хроника того вечера тоже включена в ленту.

Владимир Васильев рассказал «Культуре»: «Мы решили сделать фильм, чтобы еще раз напомнить о великой личности ХХ века, ставшей символом русского балета. К сожалению, все чаще в печатных изданиях и телепрограммах Галина Сергеевна предстает в приземленно-бытовом плане, с изобилием измышлений и откровенной неправды, копанием в личной жизни. Это заслоняет главное, о чем так точно сказала Ирина Александровна Антонова: «Спектакли Улановой выстраивали души людей, учили высокому искусству». Нам хотелось рассказать молодым поколениям о примере возвышенного и одухотворенного служения своей профессии, всмотреться в улановские образы и задуматься о ее достойно прожитой жизни. Мы постарались поделиться тем, что знаем лично, чему были сами свидетели. Я мечтаю пройти по улице Улановой в Москве или постоять на площади ее имени в Санкт-Петербурге — двух городах, связанных с судьбой балерины. Отправиться в путешествие на самолете или морском лайнере «Галина Уланова», поклониться ее памятнику. Пока, к сожалению, это невозможно и наши обращения в различные инстанции результатов не приносят. Фильм — еще один призыв, еще одно напоминание о необходимости отдавать дань памяти нашим великим соотечественникам».

Выставка в Бахрушинском музее необычна и неожиданна. В темном зале — одежда и аксессуары модных мировых брендов. Элегантные туалеты: голубое шифоновое платье, юбка и кофта «баварского стиля», лиловый наряд с «южноамериканскими» орнаментами — из гардероба Галины Сергеевны. Ей же принадлежали крохотные туфельки разных цветов, авторские замшевые костюмы от европейских кутюрье, несколько театральных сумочек — шелковых, из панбархата, расшитых бисером, перчатки от «Christian Dior». Все образцы — шикарные и утонченные, простые и удобные. В этом сочетании — примета настоящей красоты, не кичащейся роскошью и богатством. Отдельно — украшения: кольца, броши, камеи, кулоны, бусы. Экспозиция представляет кумира, небожительницу — как женщину со строгим и отменным вкусом. Зал «утопает» в полумраке зеркал и кажется огромным. На самом деле это небольшая комната, в которой постоянно наталкиваешься на собственное отражение и ощущаешь себя кэрролловской Алисой.

Во втором зале — знаменитые портреты Улановой в ролях Жизели, Лебедя, Джульетты. На столе — компьютеры: нажимай «на стрелочку» и смотри фрагмент записи танца; мне достался прекрасный дуэт Улановой и Александра Лапаури из «Красного мака». Рядом, за черной ширмой, миникинотеатр, где посетители могут присесть и посмотреть балеты и документальные ленты.

Выставка подготовлена при поддержке Фонда Галины Улановой и продлится до 21 марта — дня памяти балерины.

Один из почетных гостей вернисажа — Николай Цискаридзе: «Так сложилось, что я оказался последним учеником Галины Сергеевны. Через несколько часов после ее ухода из жизни появился первый некролог, написанный ее официальным биографом и поклонником Борисом Львовым-Анохиным. В нем — слова о том, что я сделал ее жизнь в последние годы насыщенной и интересной. Это мне никогда не приходило в голову. Мы много времени проводили в репзале, мне было с ней безумно интересно, я обращался с вопросами, просил советов, она относилась ко мне как к абсолютному ребенку. Когда я сопоставил даты рождения, то разница в возрасте меня потрясла. Конечно, я понимал, что рядом — великая Уланова, но не задумывался о том, настолько она старше меня. Она моложаво выглядела, легко ходила, могла показать любое движение — на репетициях я ее поднимал, делал с ней поддержки, обводки, перехваты. Уланова учила вдумываться в образ, выстраивать роль. Я всю свою артистическую жизнь мысленно с ней общался, особенно когда начинал готовить новую партию. Вспоминал, что стоит придумывать обстоятельства и реагировать на отношения, как вызывать в себе нужную эмоцию. Теперь, уже как педагог, я многое объясняю ученикам по «улановской методике». Она считала, что нет в балетах ничего проходного, «Раймонда» и «Баядерка» были для нее спектаклями с большими драматическими ролями. Жаль, что сейчас на проработку деталей меньше обращают внимания, потому и спектакли стали выглядеть пресно. Последняя наша большая работа с Галиной Сергеевной — Солор. Казалось бы, понятный персонаж, но она подходила к нему очень серьезно. Моему Солору посвящено огромное количество восторженных статей и столько же негативных высказываний — значит, это возбуждало интерес.

Галина Сергеевна осталась в памяти еще и человеком, острым в своих суждениях, с тонким чувством юмора. И все-таки она осталась тайной. Для меня она — ориентир в любви к своему делу, ничего «круче» балета для нее не существовало».

По инф. portal-kultura.ru

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